Carlinkit Tbox Max Android al 25% di sconto usando questo Coupon

Per un’automobilista, la connettività wireless e l’accesso a un intrattenimento avanzato è diventato una parte essenziale dell’esperienza si guida. Carlinkit Tbox Max, noto anche come Carlinkit Tbox Led, emerge come una soluzione all’avanguardia, progettata per elevare l’esperienza di guida offrendo connettività senza fili a CarPlay, al sistema Android e ovviamente ad Android Auto.

Il Tbox Max è alimentato da Android 13.0, assicurando un’interfaccia utente reattiva e intuitiva. L’integrazione di CarPlay e Android Auto in modalità wireless rappresenta una svolta nel modo in cui gli automobilisti interagiscono con le loro applicazioni preferite. Passare senza sforzo tra diverse funzionalità, come la navigazione, la riproduzione multimediale e la gestione delle chiamate, è ora possibile con un solo tocco.

Come cambierà la tua guida il Carlinkit Tbox Max Android

Carlinkit Tbox Max trasforma il touchscreen della tua auto in un hub multimediale completo. Oltre alle funzionalità standard di CarPlay ed Android Auto, questa soluzione all’avanguardia permette di godere di servizi di streaming come Netflix, YouTube ed addirittura Audible direttamente sul display dell’auto. La modalità wireless apre le porte a un mondo di intrattenimento, consentendo agli utenti di rimanere connessi e informati durante ogni viaggio.

La funzionalità di schermo diviso del Tbox Led permette un’esperienza di guida ancor più coinvolgente. Ora puoi guardare video e navigare contemporaneamente, rendendo i lunghi viaggi più piacevoli. Inoltre, se ti trovi in attesa in un parcheggio, puoi passare il tempo giocando ai tuoi titoli preferiti direttamente sullo schermo dell’auto, grazie a grafiche nitide e suoni avvincenti. Il dispositivo semplifica ancor di più la gestione delle prestazioni e delle funzionalità con l’opzione di FOTA Online Upgrade. Gli utenti, con essa, possono facilmente verificare la disponibilità di aggiornamenti del firmware e godere di un’esperienza ottimizzata senza dover affrontare complesse procedure di aggiornamento.

Il Tbox Max è compatibile con veicoli dotati di CarPlay o Android Auto cablato in fabbrica. La configurazione è un gioco da ragazzi. Basta collegare la Carplay AI Box, accendere il WLAN e il Bluetooth del telefono, connettersi al segnale Bluetooth della box e attendere che CarPlay o Android Auto si avvii.