Motorola, di recente, ha presentato tre nuovi dispositivi della famiglia moto g: il moto g04, il moto g24 e il moto g34. Questi smartphone non solo promettono di portare l’innovazione a tutti, ma offrono anche una vasta gamma di opzioni per soddisfare le esigenze di ogni tipo di cliente.

Tre generazioni Motorola

Moto g34 5G: Connessione 5G accessibile a tutti

Il Motorola g34 5G si distingue come il dispositivo più conveniente della famiglia Motorola, ma non fa compromessi sulla connettività 5G.

Display da 6,5 pollici e un refresh rate di 120Hz, offre esperienze di gioco e video estremamente fluide.

Design Immersivo e Audio Potenziato

Il design immersivo del moto g34 5G, con uno schermo che occupa l’ 85% delle dimensioni del dispositivo, migliora l’esperienza visiva per film, videogiochi e videochiamate.

Gli altoparlanti, accompagnati dalla tecnologia Dolby Atmos, offrono un audio coinvolgente da ogni direzione, garantendo un'esperienza audio di alta qualità.

Android 14 e Design Elegante

Equipaggiato con Android 14, il moto g34 5G mette la sicurezza e la trasparenza al centro dell’esperienza utente. Il design curato, disponibile anche in una versione con materiale vegano premium, contribuisce a rendere questo dispositivo non solo performante ma anche elegante.

Prezzo Accessibile

Con un prezzo di lancio di 189,90 euro in Italia, il moto g34 5G si posiziona come una scelta accessibile per chi desidera beneficiare della connettività 5G senza svuotare il portafoglio.

Moto g24: Prestazioni eccezionali a un prezzo bilanciato

Il Motorola g24 punta a ridefinire le aspettative per gli smartphone di fascia media. Con un design premium, prestazioni eccezionali e una fotocamera avanzata da 50MP, questo dispositivo offre un pacchetto completo a un prezzo ragionevole.

Design Sofisticato e Materiali Premium

Il moto g24 si presenta con materiali premium e un design sottile e leggero. L’uso intelligente del RAM Boost garantisce una risposta rapida e un multitasking efficiente, mentre la batteria a lunga durata e la ricarica TurboPower 15W assicurano un utilizzo prolungato senza intoppi.

Fotografia avanzata e display coinvolgente

Con un sensore Quad Pixel da 50MP e una fotocamera Macro Vision, il moto g24 cattura dettagli vivaci da ogni angolazione. Il display da 6,56 pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz offre un’esperienza visiva ricca, completata dagli altoparlanti stereo e dalla tecnologia Dolby Atmos per un suono coinvolgente.

Equilibrio tra qualità e prezzo

Il moto g24, disponibile in Italia al prezzo di 139,90 euro, rappresenta un equilibrio perfetto tra prestazioni di alto livello e convenienza, senza compromettere la qualità.

Moto g04: Un concentrato di stile e intrattenimento

Il moto g04 si propone di ridefinire le aspettative per gli smartphone economici, combinando un design elegante, un display immersivo e funzionalità avanzate della fotocamera potenziate dall’intelligenza artificiale.

Design Accurato e Materiali di Qualità

Realizzato con massima precisione e materiali di prima qualità, il moto g04 si distingue per il telaio affusolato della fotocamera e il lettore di impronte digitali posizionato lateralmente. Disponibile in una gamma di colori intensi, questo dispositivo offre anche una protezione idrorepellente per affrontare le avventure quotidiane.

Il display HD+ da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz garantisce un’esperienza visiva fluida.

La fotocamera da 16MP, potenziata dall'intelligenza artificiale, promette scatti nitidi e dettagliati in ogni situazione, mentre le funzioni come l'HDR e il Face Retouch aggiungono un tocco di professionalità.

Il RAM Boost trasforma lo spazio di archiviazione in RAM virtuale, grazie al quale il moto g04 offre prestazioni fluide e reattive.

Il prezzo di 129,90 euro in Italia lo rende una scelta conveniente per chi cerca uno smartphone di qualità senza spendere una fortuna.

Insomma, con il moto g34 5G, moto g24 e moto g04, Motorola continua a dimostrare il suo impegno nell’offrire soluzioni per tutti i tipi di utenti.