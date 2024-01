Samsung Galaxy S24+ OFFERTA FOLLE con caricatore INCLUSO

Se sei alla ricerca di uno smartphone all’avanguardia che unisca tecnologia avanzata, design elegante e funzionalità intelligenti, il Samsung Galaxy S24+ è la soluzione perfetta. Grazie ad un’offerta esclusiva su Amazon, ora puoi possedere questo dispositivo straordinario, incluso un caricatore, al prezzo speciale di 1.189,00€ anziché 1.309,00€. Ma affrettati, perché si tratta di un’offerta a tempo limitato che non vorrai lasciarti sfuggire.

Il Samsung Galaxy S24+ si distingue per l’integrazione completa dell’Intelligenza Artificiale (AI), regalando un’esperienza utente senza precedenti. Grazie a funzionalità come Edit Suggestion per la modifica professionale delle foto, Traduzione Live per traduzioni istantanee durante le chiamate e Assistente Trascrizione per convertire note vocali in testo, il Galaxy S24+ si presenta come un compagno intelligente per ogni tua esigenza.

Design e Batteria Samsung Galaxy S24+

L’ampio schermo QHD+ con cornici ultra sottili da 6,7″ rappresenta il cuore visivo di questo dispositivo. Con la risoluzione più alta mai vista su un Galaxy, potrai godere di colori vibranti e dettagli nitidi. Il nuovo Armor Aluminum migliorato protegge il telefono dai danni, conferendo al Galaxy S24+ un’eleganza resistente. Il display mobile adattivo più luminoso di sempre si traduce in un’esperienza visiva straordinaria. Lo schermo più grande con cornici ultra sottili e la risoluzione QHD+ regalano colori vivaci e contrasto ottimale, rendendo ogni visualizzazione coinvolgente.

La fotocamera da 50MP del Galaxy S24+ dona una qualità delle immagini straordinaria. Con la possibilità di zoom 2x o 3x e l’intelligenza artificiale che ottimizza i dettagli, potrai catturare ogni momento con una nitidezza incredibile. L’AI si impegna a mantenere la qualità delle immagini, garantendo scatti impeccabili in ogni situazione. La batteria da 4.900 mAh dello smartphone è progettata per offrire un’autonomia eccezionale. Grazie alla gestione intelligente, potrai dedicarti alle tue attività preferite senza preoccuparti della durata della batteria.

Se desideri possedere uno smartphone che unisca potenza, innovazione e stile, cogli l’opportunità dell’offerta su Amazon per il Samsung Galaxy S24+. Acquistalo ora a soli 1.189,00€ e immergiti in un nuovo livello di esperienza tecnologica. Non perdere l’occasione di possedere il futuro tra le tue mani e di scattare foto professionali durante i tuoi viaggi conservando i tuoi ricordi come se fossi ancora lì.