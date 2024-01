Con la chiusura del 2023 si è potuto dare uno sguardo finale al settore del gaming dando spazio a previsioni da tutto il mondo su quello che ci aspetta nel nuovo anno. Tra Nintendo Switch 2, nuove informazioni su GTA VI, il futuro dei Game as a Service e nuovi acquisti da parte di colossi come Microsoft, le novità sul gaming del 2024 sono veramente tante.

Novità sul gaming in arrivo nel 2024

Una delle voci di corridoio dell’anno precedenete, era senza dubbio l’arrivo di una revisione Hardware di casa Nintendo, e il nuovo anno riaccende le speranze. Con il nome di Nintendo Switch 2 o Super Nintendo Switch, chiamata così dai leaker, si pensa ad una console molto simile alla precedente. Questo nuovo modello presenterebbe quindi le stesse qualità ibride del suo predecessore, ma introdurrebbe nuovi componenti che la renderebbero più potente. Si vocifera infatti una potenza simile alla old-gen, ovvero PS4 e Xbox One, ma potrebbe anche essere possibile l’introduzione del DLSS di Nvidia. La sua uscita potrebbe essere motivata anche dagli investitori, come l’Arabia Saudita che nel 2023 ha iniziato ad investire in alcune aziende di videogiochi tra cui Nintendo.

Le grandi aziende infatti torneranno ad essere interessate nel mercato del gaming. Aziende come Amazon, Google ed Apple potrebbero essere interessate ad esempio ad Ubisoft o Electronic Arts. Microsoft sembrerebbe puntare a mosse più piccole dopo il grande acquisto di Activision Blizzard. Le aziende indie e gli sviluppatori indipendenti invece si stanno ancora riprendendo dallo scossone di Unity, che dopo aver provato ad imporre una tassa sulle installazioni, sta cercando di rimediare tagliando gran parte del personale.

Il 2024 inoltre rappresenterà il riscatto o il declino dei Games as a Service, ovvero Giochi come Servizio. Di questa categoria fanno parte titoli come Fortnite e Destiny, di cui le aziende Epic Games e Bungie hanno subito lincenziamenti massivi nel 2023. Il nuovo anno sarà quindi determinante per il loro futuro, che non è rassicurante, considerando anche la cancellazione di alcuni Giochi come Servizi di Sony.

Potremmo infine aspettarci novità riguardanti GTA VI, che dopo l’inaspettato trailer ufficiale da Rockstar Games potrebbero uscire da un momento all’altro. Il nuovo anno sarà quindi pieno di sorprese per il settore del gaming ma per il momento si può solo aspettare.