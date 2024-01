Sono oltre 1 milione e 500 mila le autovetture che sono state vendute nel 2023, ma alcune stanno per andare fuori produzione. Tra le più comprate troviamo Lancia Ypsilon, Dacia Sandero, ma soprattutto la Fiat Panda che spiazza tutte le altre in numeri di vendita, nonostante il fatto che come le altre, sta per salutarci.

Le autovetture più vendute nel 2023 vanno fuori produzione

Nel 2023 sono state precisamente 1.566.448 le nuove automobili immatricolate, per una crescita del 19% nelle vendite rispetto al 2022. Sono 10 le autovetture più vendute l’ultimo anno, ma la maggior parte di queste stanno per salutarci e andare fuori produzione.

Fuori dalla classifica troviamo la Ford Focus, che dopo aver raggiunto 9mila immatricolazioni l’anno scorso, andrà ad accompagnare la Ford Fiesta nel 2025 andando difatti fuori produzione. Seguita dall’Audi A4 (quasi 4.800 unità vendute) che in un certo senso ci lascerà cambiando nome in Audi A5. Il cambio di nome è dovuto dalla decisione della casa automobilistica di destinare i numeri pari alle autovetture elettriche e i numeri dispari alle termiche. Al decimo posto troviamo la Dacia Duster con 30mila vendite ma che ormai sta per salutarci.

Saltiamo al quinto posto troviamo la mitica Fiat 500 che non ha soddisfatto le aspettative vendendo poco al di sotto di 33mila unità rispetto all’obiettivo di 100mila. Di poco non ha superato la Toyota Yaris Cross, che ha venduto circa 35mila unità e che si posiziona quarta. Al terzo posto si posiziona la Lancia Ypsilon che ha venduto poco meno di 45mila vetture, gli ultimi numeri importanti prima di uscire di produzione. La nuova Ypsilon dovrebbe uscire nelle prossime settimane e presentare un restyling più moderno. Menzione onorevole per la Dacia Sandero che si posiziona seconda nella classifica con 48mila vendite.

Al primo posto della classifica troviamo infine la leggendaria Fiat Panda, con oltre 100mila unità vendute. Tuttavia niente dura per sempre, quest’anno infatti arriverà la nuova Panda elettrica, mentre il “vecchio” modello cambierà nome in Pandina prima di andare completamente fuori produzione nel 2026.