Nintendo Switch 2, la data di uscita non è più un segreto

La data di lancio di Nintendo Switch 2 è stata svelata in un modo piuttosto strano. Ad annunciare il debutto della console non è stato il brand nipponico ma Altec Lansing. Si tratta di un’azienda specializzata nello sviluppo del software Ai Shark.

Secondo un recente report, la nuova versione di Ai Shark è in fase di ultimazione e il debutto è atteso in concomitanza con Nintendo Switch 2. Questa informazione ha catturato l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori in ambito gaming.

Il lancio del software è atteso per settembre 2024. Questo significa che, se le indiscrezioni dovessero essere confermate, Nintendo Switch 2 potrebbe arrivare nella seconda metà dell’anno.

In maniera del tutto inaspettata è stata svelata la possibile data di uscita di Nintendo Switch 2,arriverà prima di quanto ci si possa aspettare

Tra le caratteristiche attese della nuova console c’è un nuovo display che sarà in grado di raggiungere un valore di refresh rate pari a 120Hz. Il System-on-Chip sarà basato sul chipset NVIDIA T239 affiancato da 8GB di memoria RAM.

Lo spazio di archiviazione dovrebbe essere da 64GB, una dimensione che può trarre in inganno. Infatti, i principali titoli per Nintendo Switch sono ottimizzati e compressi in maniera eccezionale, non superando i 17GB anche nel caso di open-world completamente esplorabili. In ogni caso, i giochi per la console si aggirano intorno ai 5-6GB, quindi i 64GB di memoria interna saranno più che sufficienti per avere una ricca libreria.

Purtroppo, al momento non si hanno conferme ufficiale sulle caratteristiche tecniche della console né sulla possibile data di lancio. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.