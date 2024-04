Renault 4, Ecco cosa bisogna sapere

Sono da poco usciti i nuovi teaser della Renault 4, ecco cosa bisogna spere

In questo periodo, la nota marca automobilistica francese Renault è al centro delle attenzioni. Il tutto grazie all’uscita della Renault 5, un nuovo modello che ha già totalizzato 50.000 pre ordini, ma non finisce qui. Perché la Losanga sembra preparata al lancio della nuova vettura elettrica R4.

La Renault 4 gira ormai nelle nostre strade da più di tre decenni: dal 1961 al 1994. Sembrerebbe però che il veicolo in questione ritorni dopo anni in chiave moderna, cercando di aggiudicarsi il mercato share green. Esteticamente sarà pressoché simile alla foto caricata all’inizio dell’articolo.

Si pensa che uscirà nel 2025 ma circolante solamente dal 2026. Stando invece alle indiscrezioni grafiche che si basano sui teaser, i concetti di Renault 4Ever Trophy ed i muletti da poco avvistati sembrano conferire alla vettura un’estetica niente male, sicuramente più dettagliata della sorella maggiore R5.

Con attenzione risalgono bene all’occhio alcuni richiami della nuova R5, ma anche altri della nuova Mini Countryman elettrica presentata in Germania. La Renault in questione è in chiave SUV “avventuroso”, proprio come la concorrente Dacia Duster. L’R5 avrà una lunghezza di circa 4,1 metri, per un passo di 2,5 metri. Insomma, si potrebbe anche vedere come un’auto da Sport Utility Vehicle compatto.

Invece parlando di interni, dovremmo trovare gli elementi già presenti sulla R5 E-Tech. Quindi una possibilità di caricare fino a 5 passeggeri ed un bagagliaio veramente spazioso per un auto di questa categoria. Cambiando tema, l’auto dovrebbe avere tre tipologie di powertrain da rispettivamente: 94, 121 e 148 cavalli. Da non dimenticare la batteria che dovrebbe sprigionare o 40 o 52 kWh, proprio come la R5. Ma quanta autonomia dovrebbe avere? Sembrerebbe che la R4 riesca a fare 400 km, ma ricordiamo che la batteria supporta la carica veloce fino a 80 e 100 kW.

Insomma quasi tutte le auto della tipologie E-Tech sono state presentate: dalla Megane E-Tech alla Scenic E-Tech, mancherebbero all’appello solamente la Clio e Captur con motorizzazioni ICE. Ma quindi i prezzi? Ancora è difficile tirare una somma ma, tenendo presente della R5, la R4 dovrebbe ammontare a 25 mila euro. Anche se il listino è probabile che sia leggermente più elevato, circa dai 27 ai 30 mila euro.