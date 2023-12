L’attesa è finita in quanto Rockstar Games ha giocato d’anticipo. Nonostante l’appuntamento con GTA VI fosse fissato per le ore 15.00 dl 5 dicembre, il trailer è stato rilasciato nel corso della notte per la sorpresa e lo stupore di tutti

Il filmato mostra le prime immagini ufficiali dell’ultima fatica della software house e permettere di familiarizzare con i personaggi e le location del titolo. Dopo oltre 10 anni da GTA V, i giocatori si possono iniziare a preparare per vivere un’altra esperienza videoludica folle e divertente.

Come ampiamente anticipato, GTA VI sarà ambientato a Vice City, una città già vista nell’omonimo capitolo ma questa volta completamente ridisegnata. Il modello di riferimento è Miami e tutta l’area della Florida in cui sorge la città.

Infatti, non sarà presente solo Vice City ma anche tutta l’area che circonda la città, popolata da sobborghi abitati ma non scintillanti come la città del vizio. Anche l’ecosistema della Florida, composto da paludi e acquitrini, sarà riprodotto alla perfezione, come lasciano intendere i numerosi coccodrilli che si intravedono nel filmato.

I protagonisti di GTA VI saranno Jason e Lucia, sviluppati da Rockstar Games come due moderni Bonnie e Clyde che porteranno scompiglio in tutta la mappa. Inoltre, per la prima volta nella serie dei Grand Theft Auto, si potrà impersonare un protagonista femminile.

Purtroppo, Rockstar Games ha anche rilasciato le prime informazioni sulla data di uscita. Il nuovo GTA VI arriverà durante il 2025, quindi ci sarà ancora molto da aspettare prima di poter mettere le mani sul titolo.