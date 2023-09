La nuova Nintendo Switch 2 è una console su cui trapelano indiscrezioni molto spesso. Nonostante non sia mai stata confermata direttamente dal produttore nipponico, le informazioni a riguardo sono troppo precise e lasciano intendere che lo sviluppo sia ormai a buon punto.

Nelle scorse ore, infatti, sono emersi alcuni dettagli riguardanti la GPU della console. Nintendo ha scelto di utilizzare GPU NVIDIA Ampere che permetterà di sfruttare la la tecnologia DLSS.

Grazie a questa soluzione, NVIDIA sfrutta l’Intelligenza Artificiale per migliorare le prestazioni di gioco ma anche la qualità delle immagini. Semplificando di molto il funzionamento, il sistema DLSS fa girare il gioco ad una risoluzione più bassa per poi aumentarla fino a raggiungere la risoluzione nativa.

Nintendo sta lavorando allo sviluppo della prossima generazione di console Switch che integrerà feature interessanti grazie alla GPU NVIDIA

Il vantaggio di sfruttare gli algoritmi di Intelligenza Artificiale è quello di poter contare su prestazioni maggiori senza compromettere la qualità dell’immagine. Ovviamente, il funzionamento del sistema DLSS sarà simile a quello presente sui moderni PC da gaming anche se proporzionato alle potenze di calcolo legate all’hardware della console.

A conferma dell’impegno di Nintendo in questo settore arriva anche una posizione lavorativa recentemente aperta dalla società. Il colosso giapponese sta cercando la figura di un Data Engineer specializzato nell’integrazione di tecnologie di apprendimento automatico su piattaforme embedded a basso consumo energetico.

Il motivo è quello precedentemente anticipato. Per necessità tecniche, la Nintendo Switch 2 sarà una console portatile e non potrà contare su memorie espandibili e hardware sostituibile. Questo significa che le risorse presenti dovranno essere ottimizzate per funzionare al meglio con la dotazione di partenza.

L’annuncio di lavoro indica esplicitamente che la nuova figura dovrà lavorare all'”ottimizzazione dei modelli di apprendimento automatico per adattarli ai budget di potenza, memoria e CPU“. Ne consegue che il sistema DLSS di NVIDIA non potrà contare sulle performance di un moderno PC da gaming ma dovrà comunque restituire prestazioni ottimali per il gaming sulla console.

Non resta che attendere maggiori informazioni a riguarda che certamente non tarderanno ad arrivare. Siamo certi che la casa di Tokio riuscirà ad ottimizzare il proprio hardware per sfruttare appieno le potenzialità della GPU NVIDIA.