Stellantis, BlackBerry QNX e Amazon Web Services (AWS) hanno recentemente annunciato una collaborazione rivoluzionaria che ha portato alla creazione della prima piattaforma di cockpit virtuale al mondo, un elemento chiave del nuovo Stellantis Virtual Engineering Workbench (VEW). Questa innovativa piattaforma promette di rivoluzionare il processo di sviluppo del software per le auto, offrendo un notevole salto in avanti in termini di efficienza e tempi di produzione.

Il cuore di questa nuova piattaforma è la tecnologia QNX Hypervisor in the Cloud di BlackBerry, che è attualmente disponibile in accesso anticipato su AWS Marketplace come parte della suite di strumenti QNX Accelerate. Questo sistema introduce una modalità di sviluppo completamente nuova, consentendo a Stellantis di generare versioni virtuali realistiche dei comandi e dei sistemi di un’auto, simulando il loro funzionamento come se fossero in un veicolo reale. Ciò elimina la necessità di apportare modifiche al software principale, accelerando drasticamente i tempi di sviluppo fino a 100 volte rispetto ai metodi tradizionali.

Il nuovo cockpit virtuale di Stellantis e BlackBerry

Il processo è reso possibile grazie alla potente piattaforma cloud di AWS, che ospita la simulazione di cockpit virtuale ad altissime prestazioni (HPC). La piattaforma comprende le immagini delle macchine Amazon (AMI) QNX Hypervisor e interfacce hardware standard del settore, conformi allo standard VirtIO Trout v1.2. Questa infrastruttura tecnologica avanzata consente a Stellantis di eseguire test e simulazioni in un ambiente virtualmente realistico, consentendo una rapida identificazione e risoluzione di potenziali problemi o bug.

Entrando nei dettagli tecnici, la piattaforma virtual engineering workbench di Stellantis offre un ambiente di sviluppo realistico grazie alla sua implementazione dello standard VirtIO. Questo standard è indipendente dal fornitore e dalla piattaforma, rappresentando una scelta strategica di lunga data da parte di QNX per creare un ambiente di sviluppo virtuale coeso e efficace per il software embedded.

Mattias Eriksson, Presidente di BlackBerry IoT, ha sottolineato l’entusiasmo per il lancio anticipato della piattaforma QNX Hypervisor nel cloud AWS, evidenziando l’importanza dello standard VirtIO nel processo di sviluppo. La collaborazione con Stellantis rappresenta un passo avanti significativo nella riduzione della complessità, nell’accelerazione dell’innovazione e nella diminuzione dei costi legati allo sviluppo del software per auto, coprendo l’intero ciclo di vita del prodotto.

Questa nuova piattaforma di cockpit virtuale segna un importante progresso nell’industria automobilistica, promettendo di cambiare radicalmente il modo in cui vengono sviluppati i software per le auto. L’integrazione delle tecnologie di punta di Stellantis, BlackBerry QNX e AWS è destinata a ridefinire gli standard di efficienza e qualità nel settore, aprendo la strada a ulteriori innovazioni nell’ambito dello sviluppo automobilistico.