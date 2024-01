Il 2024 potrebbe essere un anno cruciale per la rivincita di Volkswagen nel contesto automobilistico elettrico. L’azienda ha recentemente dato il via a una guerra dei prezzi con il gigante Tesla, abbassando i costi dei propri veicoli in diversi Paesi dell’Unione Europea. Questo movimento strategico ha attirato l’attenzione dell’industria e degli appassionati di auto elettriche, aprendo la strada a una potenziale rinascita del marchio sul fronte elettrico.

Tre nuove auto elettriche in arrivo per Volkswagen

L’attenzione si concentra ora su tre nuovi modelli di citycar elettriche che Volkswagen sta preparando per il lancio nel prossimo futuro. Tra questi, spicca la Volkswagen ID.2, il cui prototipo è stato presentato nei mesi scorsi e la cui uscita è prevista nel 2025.Voci di corridoio hanno però alimentato speculazioni su un possibile ritardo fino al 2026. La casa automobilistica tedesca ha rapidamente smentito queste voci, confermando che la versione di serie della ID.2 sarà presentata entro la fine del 2025, con la commercializzazione ufficiale che avrà inizio nel 2026 e con prezzi che partiranno da meno di 25.000 euro.

La ID.2 rappresenta una svolta significativa per Volkswagen, poiché mira a rispondere alle crescenti richieste del pubblico di vetture elettriche accattivanti e accessibili. In un mercato automobilistico che sembra dominato da SUV e berline di fascia alta, la citycar elettrica potrebbe essere la chiave per riconquistare competitività a livello internazionale, almeno nel settore elettrico.

La sfida di Volkswagen non si ferma qui. Il responsabile dello sviluppo dell’azienda ha rivelato in un’intervista ad Automobilwoche che sono in fase di sviluppo anche una versione SUV della ID.2 e la ID GTI. In particolare questo concept che dovrebbe fare il suo debutto nel 2026. Questi progetti dimostrano l’impegno dell’azienda nel rispondere alle sfide poste da concorrenti come Citroen e Renault. Entrambi i marchi, infatti, sono pronti a lanciare citycar elettriche con prezzi inferiori ai 25.000 euro.

Volkswagen sta dunque cercando di recuperare il terreno perduto dopo la sfida con la ID.3, una delle prime vetture della nuova generazione a sfidare il dominio di Tesla e Elon Musk. La casa automobilistica tedesca, tuttavia, potrebbe essere in ritardo rispetto alle nuove proposte della concorrenza. La guerra delle citycar elettriche si preannuncia intensa, con l’arrivo sul mercato anche di modelli come la nuova Panda elettrica e la MINI Cooper 2024, recentemente presentata a Milano.