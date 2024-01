Nel 2023, EAT S.A. ha festeggiato una notevole pietra miliare, raggiungendo il suo secondo volume di vendite più alto nella storia. Questo successo è stato attribuito principalmente alle eccezionali prestazioni dei marchi SEAT e CUPRA. Nel corso dell’anno, l’azienda ha consegnato un impressionante totale di 519.200 auto, segnando un notevole aumento del 34,6% rispetto alle 385.600 unità dell’anno precedente. Questa crescita robusta ha sottolineato la resilienza e la competenza di SEAT S.A. mentre si adattava al mutante panorama automobilistico, in particolare nel contesto del suo spostamento strategico verso l’elettrificazione.

CUPRA celebra il 2023 con una crescita straordinaria

Il marchio CUPRA, ancora una volta, ha infranto record con impressionanti 230.700 consegne, mostrando un notevole aumento del 50,9% rispetto ai 152.900 dell’anno precedente. Il miglioramento delle restrizioni della catena di approvvigionamento ha giocato un ruolo fondamentale nell’aumento della produzione, portando a una crescita a due cifre per il marchio SEAT, che ha consegnato 288.400 veicoli, un notevole aumento del 24,0% rispetto ai 232.700 del 2022. Il culmine di questi sforzi ha portato a un dicembre storico, con le consegne combinate di SEAT e CUPRA che hanno raggiunto le 47.200 unità, segnando i migliori risultati di dicembre nella storia dell’azienda.

Wayne Griffiths, CEO di SEAT e CUPRA, ha sottolineato la forza strategica di SEAT S.A., affermando: “Questi dati di consegna mostrano che SEAT S.A. ha la strategia giusta con entrambi i suoi marchi“. Griffiths ha evidenziato la resilienza dei marchi nel superare le sfide come l’impatto del COVID-19 e le carenze di approvvigionamento. Nonostante l’ambiente economico difficile, ha espresso ottimismo per il futuro.

Il mercato tedesco è rimasto un punto di forza per SEAT S.A., con 129.100 veicoli consegnati, riflettendo un significativo aumento del 22,6% rispetto al 2022. La Spagna ha mantenuto la sua posizione di secondo mercato più grande, registrando una crescita del 26,0% con 79.200 auto vendute. Il Regno Unito ha seguito da vicino con 57.800 auto vendute, rappresentando un notevole aumento del 58,1% rispetto all’anno precedente.

Record di consegne e crescita del 50,9%

Allargando oltre i primi cinque mercati europei, SEAT S.A. ha raggiunto importanti traguardi, superando la barriera delle 20.000 consegne di auto in Messico, Turchia e Austria. Prestazioni degne di nota includono un aumento del 77,9% delle consegne in Messico, un notevole aumento del 133,3% in Turchia e una crescita del 24,5% in Austria, raggiungendo le migliori consegne e una quota di mercato del 8,5%. Altri risultati degni di nota includono consegne record in Polonia (aumento dell’82,0%), in Danimarca (aumento dell’87,5%) e un record assoluto in Italia con una quota di mercato del 2,0%.

Il 2023 è stato un anno storico per il marchio CUPRA, che ha raggiunto una nuova pietra miliare con 528.000 auto consegnate dal suo lancio nel 2018. Il CUPRA Formentor ha mantenuto la sua posizione di modello più venduto e il miglior CUV venduto in Europa, con 120.100 consegne in tutto il mondo, una crescita del 23,0% rispetto all’anno precedente. Anche il secondo modello più popolare di CUPRA, il completamente elettrico CUPRA Born, ha consegnato 45.300 unità, registrando una notevole crescita del 44,4% rispetto all’anno prima.

CUPRA ha consolidato la sua posizione come uno dei marchi automobilistici in più rapida crescita in Europa, con forti performance nei mercati chiave. La Germania è rimasta il mercato più grande di CUPRA, con 72.300 unità vendute, seguita dal Regno Unito (25.700) e dalla Spagna (19.600). Il marchio ha anche registrato una crescita significativa in Italia, Francia, Polonia e Austria, dimostrando il suo appeal in mercati diversificati.

SEAT, la resilienza di un marchio

Il 2023 è stato un anno cruciale anche per il marchio SEAT, con una crescita significativa in tutta la sua gamma. Il SEAT Arona ha guidato il gruppo come il modello più venduto, con 89.000 unità consegnate, seguito dal SEAT Ibiza e dal SEAT Ateca. Prestazioni solide in Spagna, Germania, Regno Unito e Francia hanno contribuito alla crescita complessiva del marchio.

Kai Vogler, Vice Presidente Esecutivo per le Vendite e il Marketing, ha evidenziato le sinergie tra CUPRA e SEAT, offrendo ai consumatori una potente combinazione in questo momento di trasformazione nell’industria automobilistica. Vogler ha ribadito l’impegno di SEAT S.A. nel fornire una vasta gamma di scelte per i conducenti, dalle più efficienti tradizionali motorizzazioni a combustione ai veicoli completamente elettrici al 100%.

I dati di produzione globale per il 2023 hanno mostrato un aumento significativo, con 534.257 auto SEAT e CUPRA prodotte, rappresentando un notevole aumento del 27,1% rispetto all’anno precedente. La produzione presso lo stabilimento di Martorell, inclusa la produzione di Audi A1, è aumentata del 20,9% a 443.443 unità, attribuibile principalmente al miglioramento delle carenze nella catena di approvvigionamento.

Si guarda al futuro del 2024: elettrificazione e innovazione

Guardando al futuro nel 2024, SEAT S.A. prevede un anno pieno di importanti pietre miliari, ponendo le basi per la più grande trasformazione nella storia dell’azienda, facendo il passo verso l’elettrificazione e reinventando la mobilità per una nuova era. Tra gli eventi salienti ci sono il 40° anniversario del SEAT Ibiza e la première del CUPRA Terramar. Le anteprime mondiali del CUPRA Leon e del Formentor rinnovato, insieme al debutto del CUPRA Born VZ, amplieranno ulteriormente il portfolio del marchio. Gli investimenti nell’espansione globale di CUPRA continueranno con l’apertura di nuovi CUPRA City Garages a Madrid, Manchester, Vienna e Istanbul.

I successi di SEAT S.A. nel 2023 riflettono una performance robusta, dimostrando la sua resilienza, acume strategico e capacità di adattarsi di fronte alle sfide. Mentre l’azienda abbraccia l’elettrificazione e anticipa un futuro trasformativo, la combinazione di SEAT e CUPRA la posiziona come un attore formidabile nel mutevole panorama automobilistico. I traguardi raggiunti nel 2023 preparano il terreno per una traiettoria promettente e dinamica negli anni a venire.