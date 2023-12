Secondo le considerazioni di Digital Foundry, Avatar Frontiers of Pandora, con la sua grafica mozzafiato, si piazza sullo scalino più alto del podio nella classifica dei giochi con le migliori grafiche del 2023.

Avatar Frontiers of Pandora è un’avventura Open World ambientata sulla costa occidentale di Pandora. E’ un Open World in prima persona dalla trama canonica che si va ad inserire perfettamente con i film (Avatar e Avatar: La via dell’acqua). Questo gioiellino di Ubisoft è uscito il 7 dicembre su PC, PS5 e Xbox Serie X/S. Anche se uscito da poco, Avatar Frontiers of Pandora scala già le classifiche, infatti, secondo Digital Foundry Avatar è il gioco con la migliore grafica del 2023.

Non solo Avatar: Frontiers of Pandora, ecco i videogiochi con la migliore grafica del 2023

Tra i titoli che, per Digital Foundry, sono riusciti in questo 2023 a portare ad un livello superiore la grafica e la tecnologia applicata ai videogiochi troviamo anche Alan Wake 2, Cyberpunk 2077 in modalità RT Overdrive, Marvel’s Spider-Man 2 e Super Mario Bros. Wonder.

La classifica dei videogiochi con la migliore grafica del 2023:

Avatar Frontiers of Pandora Alan Wake 2 Cyberpunk 2077 RT Overdrive Marvel’s Spider-Man 2 Super Mario Bros. Wonder Hi-Fi Rush Resident Evil 4 Remake Robocop Rogue City Final Fantasy 16 Star Wars Jedi Survivor

Tra le menzioni onorevoli di DF troviamo anche Metroid Prime Remastered, Armomed Core 6 Fires of Rubicon, Dead Space Remastered e Horizon Forbidden West Burning Shores.

Ciascuno di questi titoli ha contribuito attivamente all’evoluzione della grafica e tecnologie applicate nel settore videoludico, sia nel caso di Metroid Prime (grazie ad un’opera di attualizzazione perfetta), sia con il rendering delle nuvole di Burning Shores, escogitato da Guerrilla grazie al sostegno delle tecnologie rivoluzionarie.