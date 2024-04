iPhone SE 4: il design è totalmente nuova, arriva nel 2025

Tutti si stanno concentrando su quelli che saranno i prossimi iPhone 16, ovvero i melafonini della nuova edizione previsti per settembre prossimo. Questi smartphone sono stati già delineati da diverse indiscrezioni durante l’ultimo periodo, con delle novità che saranno emblematiche ma anche prevedibili secondo il parere di molti utenti.

Oltre a parlare di un dispositivo Pro che con la sua variante più grande porterà un nuovo tasto per la fotocamera, e oltre al modello di base che insieme al Plus consentirà di dare uno sguardo ad un nuovo posizionamento delle fotocamere, non c’è troppo di entusiasmante.

Quello che invece riguarda il mondo Apple è che potrebbe suscitare qualche attenzione in più, va in una sola direzione: quella dell’iPhone SE 4. La quarta generazione del dispositivo economico del brand di Cupertino sta raccogliendo tantissimi consensi prima ancora di diventare ufficiale. A quanto pare si avrebbe oggi una data indicativa per il lancio di questo prodotto.

iPhone SE 4: Apple avrebbe deciso di lanciarlo nel 2025 con un nuovo design

Chi si aspettava che ci fosse un prosieguo di quanto visto con l’iPhone SE 3, si sbagliava di grosso. L’ampio bordo inferiore non esisterà più, esattamente come il tasto fisico Home. Apple si prepara ad abbandonare determinate abitudini in favore di un design completamente rinnovato e ad un prezzo superiore ai 400 $.

Il prossimo iPhone SE 4 sarà costruito con materiali più premium e con un chip largamente più performante. In merito alle specifiche, ci dovrebbe essere un display OLED da 6,1″ di ampiezza con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Non mancheranno diverse funzionalità legate all’intelligenza artificiale lato fotocamera.

Al momento non c’è nulla di ufficiale in merito al prossimo iPhone economico, ma ben presto potrebbero arrivare nuove informazioni. Tutto sembra essere pronto ma solo per il 2025, anche se non si conosce bene quale possa essere il mese del lancio. Di certo si andrà incontro ad un aumento di prezzo.