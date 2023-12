Il team di Rockstar Games poteva immaginare a cosa stesse andando incontro durante lo sviluppo di GTA VI. Il nuovo capolavoro della software house non è ancora uscito, non esiste ancora una data ufficiale di lancio, ma sta già creando un enorme scalpore.

All’interno del trailer dei record sono presenti molti avvenimenti liberamente ispirate ad eventi reali avvenuti a Miami e nei suoi dintorni. Tra questi spicca anche l’arresto di un individuo con molti tatuaggi sul viso.

Questo NPC sembra in tutto e per tutto ispirato al cosiddetto Joker della Florida, nome d’arte di Lawrence Sullivan. Nonostante Sullivan abbia invocato più volte su TikTok un incontro con Rockstar Games per parlare dell’utilizzo non autorizzato della sua immagine, le sue richieste sono rimaste inascoltate.

Il Joker della Florida torna alla carica chiedendo oltre 5 milioni di dollari a Rockstar Games per aver usato la sua immagine senza autorizzazione

Ecco quindi che il Joker della Florida ha minacciato la software house di muoversi per le vie legali. Inizialmente la richiesta di risarcimento era di due milioni di dollari. Poco dopo, la cifra è salita a tre milioni di dollari.

Tuttavia, come emerso nelle scorse ore, il Joker della Florida ha rincarato la dose offrendo a Rockstar Games la possibilità di trovare un accordo. Il nuovo ultimatum scade il prossimo 11 gennaio e gli sviluppatori di GTA VI dovranno pagare 5 milioni di dollari per non finire in tribunale.

Siamo certi che Rockstar Games ignorerà anche questa richiesta senza temere un processo. Infatti, al lancio di GTA V è successo qualcosa di molto simile. Quella volta, a portare in tribunale la software house è stata l’attrice Lindsay Lohan per una sospetta somiglianza con un personaggio all’interno del gioco. La sentenza del giudice ha visto trionfare la software house e nel caso in cui il Joker della Florida volesse proseguire la sua causa, il risultato potrebbe essere simile.