Il mondo di gioco onirico e spaventoso di Alan Wake 2 non sembra aver esaurito tutti i segreti di cui è composto. Gli sviluppatori di Remedy potrebbero aver escogitato ulteriori modi per sorprendere gli utenti e trasportarli all’interno di questa storia avvincente.

Infatti, alcuni data miner hanno analizzato i dati di gioco e hanno scoperto delle novità molto interessanti. Tra i file di sistema sono presenti alcuni riferimenti a storie, eventi e missioni che non fanno parte della trama principale.

La presenza di questi file lascia intendere due possibilità. La prima è che si tratti di contenuti realizzati e poi tagliati nella fase di realizzazione finale di Alan Wake 2. Nonostante si tratti di una concreta possibilità, siamo più propensi a credere che, invece, si tratti di contenuti che verranno sbloccati attraverso un futuro DLC.

Remedy sta lavorando ai DLC per Alan Wake 2 con l’obiettivo di riscrivere la storia e introdurre nuove feature che faranno la felicità dei giocatori

Gli sviluppatori stanno lavorando alla modalità New Game Plus che verrà presto aggiunta al gioco. Le informazioni tenute nascosta tra i file di gioco potrebbero sbloccarsi proprio con l’introduzione di questa ulteriore modalità.

Abbiamo preferito non entrare nel dettaglio delle nuove sequenze scoperte, in quanto contengono spoiler sul titolo, ma possiamo confermare la storyline potrebbe cambiare in maniera profonda. I nuovi contenuti potrebbero arrivare a modificare Alan Wake 2 tanto da rendere necessario un finale alternativo.

L’arrivo della modalità New Game Plus assume, così, una importanza strategica per la longevità del titolo. Inoltre, stando ad ulteriori indiscrezioni, i futuri di DLC di Alan Wake 2 andranno a creare un universo condiviso tra i vari titoli di Remedy. In alcune sequenze sarà possibile incontrare il Dr. Darling, un personaggio secondario apparso in Control, titolo uscito nel 2019.

Ricordiamo che Remedy ha già annunciato il piano di supporto post lancio per il titolo. Il primo DLC di Alan Wake 2 arriverà nella primavera del 2024 e sarà intitolato Night Springs. La seconda espansione del gioco prenderà il nome di The Lakehouse ma non è ancora disponibile una data di uscita ufficiale.

Tra le novità in arrivo, oltre all’espansione della storia e all’attesa modalità New Game Plus ci saranno anche ulteriori feature. Gli sviluppatori introdurranno il livello di difficoltà “Incubo” e una “nuova narrazione alternativa, inclusa nuove pagine di manoscritto e nuovo contenuto video“.