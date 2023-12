Il nuovo gioco Avatar: Frontiers of Pandora, ispirato all’ omonimo film, nato infatti dall’ attenta collaborazione tra Ubisoft e James Cameron, stupisce i fan con tutte le funzionalità avanzate che offre.

Infatti, seppur è stato riscontrato che il gioco manchi di un mix armonioso tra narrazione, gameplay e struttura open world, esso è stato potenziato tecnologicamente grazie al motore grafico Snowdrop.

Fino a diventare uno dei giochi più impressionanti dell’anno.

Gioco Avatar: Frontiers of Pandora, cosa dovremmo aspettarci

Avatar è ambientato nella Frontiera Occidentale di Pandora. Qui il giocatore potrà esplorare la terra e guidare tutti i clan delle tre zone del gioco.

La nuova tecnologia Snowdrop che, come abbiamo già detto, è stata utilizzata dal motore grafico, si distingue notevolmente per il ray tracing applicato a illuminazione, riflessi e ombre. Questi infatti, conferiscono agli oggetti uno spessore completamente nuovo.

È possibile notare questo “particolare effetto” grazie ai contrasti fra luce e ombra. Questi diventano più evidenti quando ci si trova in una grotta o in una zona con gli alberi. Oppure di notte, quando la bioluminescenza di alcune piante dell’incantevole mondo di Pandora, risplende.

Tuttavia, sembra che il gioco presenti anche delle criticità, come:

La gestione degli effetti quando si vola sull’Ikran;

quando si vola sull’Ikran; La resa dell’acqua nei fiumi e nelle pozze.

Ma riesce a compensare queste “problematiche” con le innumerevoli opzioni grafiche offerte. Esse sono solide e complete su PC, con una vasta gamma di regolazioni ed una descrizione testuale precisa per ognuna di loro.

Infine, per quanto riguarda la tipologia di upscaling, Avatar: Frontiers of Pandora, offre quattro opzioni differenti: TAA, DLSS 3.5 (senza frame generation), XeSS e FSR 3.