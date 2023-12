Rabona Mobile, dopo il contenzioso avuto con Vodafone e Plintron, decide di rivoluzionare tutto puntando sul mercato internazionale.

L’operatore infatti, alle sue normali promozioni telefoniche, affiancherà un nuovo servizio chiamato Rabona Connect.

Si tratta di un servizio disponibile a partire dal 2 gennaio del 2024 e che prevede il lancio delle eSIM, ovvero delle schede integrate direttamente nel dispositivo che prevedono quindi una serie di vantaggi.

Queste particolari eSIM saranno globali e permetteranno quindi agli utenti di navigare, tramite esse, in oltre 200 paesi del mondo.

Il servizio funzionerà come qualsiasi pacchetto di tariffe normale e prevederà quindi la possibilità di sottoscrivere diversi piani come Base, Standard e Premium dalla durata minima di 30 giorni. In futuro probabilmente verranno ampliate le opzioni di scelta.

In attesa di scoprirne di più, vediamo quali sono le promozioni telefoniche disponibili per SIM normali.

Rabona Mobile, quali sono le migliori promozioni a disposizione?