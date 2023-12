Il team di Konami Digital Entertainment ha confermato l’arrivo di un nuovo aggiornamento per eFootball 2024. Il titolo raggiunge la versione 3.2.0 con tantissime novità e funzionalità inedite pensate per migliorare l’esperienza di gioco per tutti gli utenti.

L’obiettivo degli sviluppatori era quello di aumentare il divertimento in ogni fase di gioco. Per questo motivo, sono state messe a punto diverse soluzioni che permetteranno di variare la proposta videoludica e aumentare il livello di sfida.

Il primo di questi massicci cambiamenti è la modalità “My League”. Gli utenti potranno partecipare a diversi campionati in tutto il mondo utilizzando il proprio Dream Team e disputare l’intera stagione contro altri club controllati dall’Intelligenza Artificiale.

Non mancano anche aggiornamenti alla modalità Co-op. Gli utenti potranno giocare unendosi ad un match online e divertirsi nelle partite 3v3. Inoltre, prima di ogni partita sarà possibile cimentarsi in mini-game giornalieri per sbloccare ricompense giornaliere e mensili.

È noto che KONAMI ci tiene particolarmente a premiare i talenti e, per questo motivo, ha completamente ripensato i tornei eFootball Championship. Nel corso del prossimo anno si terranno due eventi principali, il primo sarà eFootball Championship Open che presenterà un formato tradizionale mentre il nuovo eFootball Championship Club Event sarà caratterizzato da un format inedito.

I cosiddetti Club Event permetteranno ai giocatori di mettere in mostra le proprie abilità e diventare i migliori sostenitori del proprio club preferito. Dopo la fase di qualificazione a livello regionale, i vincitori si sfideranno per la finale che permetterà di selezionare i vari rappresentanti. La prima sfida è fissata per l’11 dicembre per il team FC Barcelona.