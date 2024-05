Lancio ufficiale di realme C65 anche in Italia. Il nuovo dispositivo è l’ultimo arrivato della serie C. Punta tutto su tradizione, qualità e design che contraddistingue questa serie. Rappresenta anche il primo smartphone basato sul nuovo posizionamento di prodotto “Essential Plus“: offre un’esperienza d’uso impeccabile con prezzo entry-level.

Certificazione TÜV SÜD di fluidità per 48 mesi

realme C65 è il primo smartphone in questa fascia di prezzo a ricevere la certificazione TÜV SÜD di fluidità per 48 mesi, grazie al processore Helio G85 e la modalità AI Boost realme. Quest’ultimo ottimizza la distribuzione delle risorse del dispositivo per migliorare le prestazioni.

realme C65 presenta corpo ultra-sottile e design luminoso

Il design del modello combina un’estetica elegante con uno spessore di appena 7.64mm. Integra lo Shining Starlight Design caratterizzato da alta precisione, per un’esperienza artistica completa. Dispone di un display a tutto schermo da 6,67 pollici con un ottimo rapporto schermo/corpo. Supporta, inoltre, una luminosità di picco fino a 625nit per una migliore visibilità soprattutto negli ambienti esterni.

La massima garanzia di qualità e le novità software

Le diverse certificazioni incluse ne provano la qualità: TÜV Low Blue Light, IP54 per la resistenza all’acqua, la funzione Rainwater Smart Touch e il design Surround Antenna a 360°. Introduce per la prima volta cinque funzioni software: Dynamic Button, Air Gestures, Smart Code Scan, Riding Mode e Customised Lowest Brightness. Rispondono alle diverse esigenze degli utenti in base al caso d’uso specifico.

Prezzi e disponibilità di realme C65 in Italia

Sarà disponibile in due versioni da 8GB+256GB e 6GB+128GB, su Amazon a partire dal 1° maggio e presso i principali operatori a partire dal 24 maggio.

Su Amazon:

– Versione 6GB+128GB a 199,99€, con prezzo early bird di 149,99€ dal 7 al 14 maggio

– Versione 8GB+256GB a 219,99€, con prezzo early bird di 169,99€ dal 7 al 14 maggio

A partire dal 24 maggio, la variante 8GB+256GB sarà anche acquistabile presso i principali operatori a 219,99€.