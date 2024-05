Si stanno intensificando sempre di più le indiscrezioni relative alla nuova versione FE del Galaxy S24 di Samsung. Sembra che l’azienda sta per avviare la produzione di massa del nuovo modello considerando il suo possibile arrivo sul mercato che attualmente è previsto subito dopo l’estate.

Ecco cosa sappiamo sul nuovo Samsung Galaxy S24 FE

Secondo le informazioni trapelate fino a questo momento, il nuovo modello Samsung dovrebbe essere abbastanza simile a quello base anche se dovrebbe presentare caratteristiche estetiche e tecniche di livello leggermente inferiore. Per quanto riguarda il processore, almeno sul mercato globale, dovrebbe rimanere lo stesso. Si tratterebbe di un Exynos 2400 in versione “plus“. Invece, per quanto riguarda la variante coreana potrebbe esserci uno Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm.

Il leaker kro (@kro_roe su X) ha affermato che per il quantitativo di memoria dovrebbe avere 8 GB di RAM, anche se sono ipotizzati anche 12 GB. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione di tipo UFS 4.0 potrebbe essere da 256 GB o 512 GB. Questo è quanto emerso fino ad ora. Il restante delle specifiche hardware dovrebbe restare le stesse. Come il display AMOLED da 6,1 pollici e la batteria da 4500mAh.

Non è stata, invece, rilasciata alcune informazioni riguardo il comparto fotografico. Il precedente modello di serie, il Samsung Galaxy S23 FE presenta una fotocamera anteriore da 10 MP. Mentre le tre posteriori sono da 50+12+8 MP. Queste sono rispettivamente principale, ultra grandangolare e tele. Il Galaxy S24, invece, presenta un comparto diverso. Lo smartphone è dotato una fotocamera principale da 50MP con una da 12MP con ottica ultra grandangolare e con un teleobiettivo da 10MP. Per questo risulta difficile intuire quali saranno le caratteristiche fotografiche di questo nuovo modello.

Al momento Samsung non ha rivelato molte informazioni a riguardo. Sarà quindi necessario attendere per comprendere quale sarà l’effettivo comparto fotografico (e non solo) del nuovo Galaxy S24 FE.