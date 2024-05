Il produttore tech Vivo continua a sfornare nuovi dispositivi per diversi mercati. In queste ultime ore, in particolare, l’azienda ha annunciato ufficialmente in Peru un nuovo smartphone di fascia media. Ci stiamo riferendo al nuovo Vivo V30 SE 5G. In realtà, si tratta di uno smartphone che abbiamo già avuto modo di vedere presso altri mercati mq con un nome differente. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Vivo V30 SE è ufficiale in Perù, ma si tratta di un altro re-branded

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Vivo ha annunciato ufficialmente un nuovo smartphone per il mercato peruviano. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Vivo V30 SE, uno smartphone che abbiamo già avuto modo di conoscere ma sotto un’altra veste. Quest’ultimo è stato infatti presentato dall’azienda in altri mercati e con tanti nomi differenti, tra cui Vivo Y100, Vivo Y200e, Vivo V30 Lite e Vivo V40 SE.

Una delle poche differenze rispetto agli altri modelli, è qui la presenza del supporto alla ricarica rapida da 44W e la presenza di un unico taglio di memoria pari a 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Le colorazioni disponibili, in questo caso, saranno due, ovvero Crystal Black e Purple Leather. Per quanto riguarda il resto, abbiamo la stessa scheda tecnica e li stesso design degli altri dispositivi, tra cui un ampio display con un foro centrale per la selfie camera e una Tripla fotocamera posteriore. Vi riassumiamo qui di seguito tutte le sue caratteristiche.

Vivo V30 SE – scheda tecnica