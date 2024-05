I notebook da gaming rappresentano un settore sempre più in crescita, nel corso degli ultimi anni gli utenti si sono riversati su tale segmento di prodotti, mettendo in atto una vera e propria caccia allo sconto. Uno dei dispositivi dal miglior rapporto qualità/prezzo è sicuramente l’HP Victus 16-r0009sl, grazie alla presenza al suo interno della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060, con 8GB dedicati.

E’ chiaro come un notebook non possa essere identificato solo ed esclusivamente dalla GPU, infatti il modello in questione presenta un processore Intel Core i5 di tredicesima generazione, con anche 16GB di RAM DDR5 (5600Mhz, quindi velocissime) e 512GB di ROM su SSD M.2. Il display è ad ogni modo un IPS LCD da 16,1 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD e refresh rate a 144Hz.

Premete questo link per collegarvi subito al nostro canale Telegram ufficiale, dove troverete i codici sconto Amazon gratis e tutte le migliori offerte del momento.

Notebook HP: un prezzo irrisorio per questo modello

Questo bellissimo notebook HP Victus può essere acquistato ad un prezzo complessivamente più che bilanciato, infatti dovete sapere essere in commercio ad una cifra inferiore ai 1000 euro, precisamente gli utenti lo acquistano, a questo link, con un investimento di soli 999,99 euro, sempre con garanzia legale della durata di 2 anni che va a coprire tutti i difetti di fabbrica.

E’ quasi superfluo ricordare avere sistema operativo Windows 11, con uno chassis in colorazione grigio opaco, con 3 prese d’aria rispettivamente su tutti i lati, la ventilazione a 5 vie che si affida ad un sistema di raffreddamento integrato proprietario. La tastiera, come da prassi ultimamente per quanto riguarda HP, viene realizzata in plastica riciclata, per una maggiore attenzione e cura dell’ambiente. Dimensionalmente, se interessati, il prodotto raggiunge 25,93 x 36,91 x 2,29 centimetri, mantenendo comunque una diagonale dello schermo di 40,89 centimetri, che corrisponde giustappunto ai 16,1 pollici del display.