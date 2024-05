Scaricare un’applicazione dallo store del proprio smartphone sembrerebbe un’azione innocua, ma spesso questa semplice operazione nasconde dei possibili danni.

La sicurezza informatica è estremamente importante, poiché ogni anno vengono diffusi miliardi di attacchi online con lo scopo di accedere ai dispositivi delle vittime per sottrarre informazioni personali e denaro.

I malware possono essere di diverso tipo e possono essere diffusi attraverso mezzi differenti, ma alla fine il pericolo per gli utenti è sempre lo stesso: quello di essere derubati.

Ecco perché qualsiasi utente dovrebbe porre particolare attenzione alla propria sicurezza informatica, evitando di entrare in contatto con reti sconosciute, aprire link da numeri non identificati e tante altre piccole accortezze.

In generale, anche le big tech stanno cercando di limitare il fenomeno delle truffe e la diffusione dei malware, anche grazie all’entrata in vigore del Digital Services Act fortemente voluto dall’Unione Europea, che spinge le aziende a creare un ambiente digitale più trasparente e sicuro per gli utenti.

Google intensifica la sicurezza e blocca milioni di applicazioni

Anche Google promuove una maggiore sicurezza informatica e trasparenza, utilizzando anche dei nuovi sistemi.

Solo durante il 2023 Google ha bloccato più di 2 milioni di applicazioni dal suo Play Store, ha inoltre bannato circa 300.000 account pericolosi e rifiutato le autorizzazioni a 200.000 applicazioni.

I numeri sono molto più alti degli anni precedenti, e ciò significa che Google sta lavorando davvero molto bene sulla questione sicurezza, seguendo i principi SAFE e utilizzando anche l’intelligenza artificiale per riconoscere ed eliminare le applicazioni dannose.

La difesa digitale non è nettamente migliorata solo su Play Store ma adesso tutti gli utenti che intendo scaricare delle applicazioni da fonti esterni saranno molto più protetti, grazie alla presenza di Google Play Protect che esegue la scansione quotidiana di tutte le applicazioni.

Nonostante la presenza di questi servizi, è sempre necessario proteggere i propri dispositivi e prestare la massima attenzione.