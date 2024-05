Bill Gates ha detto addio al consiglio di amministrazione di Microsoft nel 2020 eppure non sembra aver davvero abbandonato la presa sull’azienda. A tal proposito, un recente report di Business Insider, basato su fonti anonime, mostra un quadro completamente diverso da quello che ci si aspettava. Infatti, quanto è stato riportato, mostra Bill Gates ancora decisamente attivo all’interno di Microsoft.

Ad esempio, sembra che sia stato lui il catalizzatore fondamentale per la nuova partnership tra Microsoft e OpenAI. A quanto pare, a partire dal 2016 c’erano stati una serie di incontri con i dirigenti dell’azienda di Sam Altman. Questi hanno spinto poi alla creazione, nel 2022, ad un Large Language Model in grado di superare un esame di biologia avanzata.

Un rapporto mai concluso tra Microsoft e Bill Gates

Suddetta impresa, decisamente riuscita, ha poi portato ad una demo ritenuta convincente sia per Gates che per Satya Nadella, l’attuale CEO di Microsoft. E non è tutto. Il report ha anche messo in evidenza che Gates, successivamente a tale demo, ha redatto un memorandum con il quale è stata delineata la strategia di Microsoft per poter sfruttare pienamente le potenzialità dell’LLM in questione, ovvero GPT–4.

Sembra inoltre che Bill Gates abbia avuto un ruolo chiave nella decisione presa da Nadella di integrare in modo più intenso l’intelligenza artificiale all’interno dell’universo Microsoft. Inoltre, sembra che continui ad incontrare i dirigenti di alto livello regolarmente. Lo scopo di questi incontri è quello di supervisionare lo sviluppo stesso dei progetti aziendali. Senza contare che Gates sembrerebbe anche coinvolto nel reclutamento dei nuovi dirigenti oltre che della retention di quelli già presenti.

Dunque, anche se attualmente risulti un ex dipendente il suo ruolo di potere all’interno dell’azienda Microsoft risulta ancora significativo. A tal proposito è importante sottolineare che la figura di Bill Gates risulti ancora decisamente influente all’interno del settore tecnologico e non è una novità che aziende e dirigenti tengano in considerazione le sue opinioni.