Uno speaker bluetooth è di fatto solamente un altoparlante wireless, senza fili. Il compito principale è quello di riprodurre qualsiasi suono proveniente da un’altra fonte che può essere uno smartphone, un tablet, un computer o una TV. Oltre alla musica, infatti, può riprodurre anche le chiamate.

Potrebbe essere un ottimo regalo di Natale e, in questi giorni, la piattaforma Amazon ne sta proponendo proprio uno ad un prezzo ridicolo. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Amazon: speaker Bluetooth ad un prezzo molto conveniente

Questo speaker Bluetooth emette un suono incredibile grazie ai suoi 12 W di pura potenza audio con una profondità di bassi ottimizzata grazie ai doppi driver in neodimio. Un processore di segnale digitale avanzato fa pulsare i bassi con zero distorsione a qualsiasi volume. La protezione IPX7 salvaguardia da pioggia, polvere, neve e spruzzi. Goditi un suono incredibile a casa, in giardino o in qualunque altro posto che ti viene in mente.

L’esclusiva tecnologia BassUp e una porta per bassi a spirale brevettata amplificano le basse frequenze, per un ritmo ancora più coinvolgente. Permette anche di associare due SoundCore 2 attraverso un singolo dispositivo e ottieni un suono stereo ancora più potente.

Insomma, potrete usarlo per festeggiare le festività natalizie o la fine dell’anno insieme ad amici e parenti, sicuramente ne rimarrete soddisfatti. La piattaforma Amazon lo sta proponendo a questo link al prezzo di 39.99 euro nella colorazione nera. Sono disponibili altri due colori, rispettivamente blu e rosso, entrambi proposti al prezzo di 45.99 euro. Visitate la piattaforma per scoprirli!.