Presto Android 15 introdurrà una nuova funzione per gli utenti che utilizzano un Pixel Watch. Infatti, questi dispositivi presto permetteranno ai loro fruitori di selezionare l’uscita audio del proprio smartphone. In questo modo, secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, suddetta funzionalità permettere di scegliere con lo smartwatch dove riprodurre file audio, musica e video proveniente dallo smartphone. Questo vale sia se si sceglie le proprie cuffie, uno speaker esterno che la TV.

Di norma, quando si collega uno smartphone Android ad un orologio Wear OS c’è una particolare applicazione il cui scopo è proprio quello di sincronizzare i contenuti. Durante la fase di accoppiamento dello smartwatch è necessario fornire una seri di autorizzazioni come quelle per le notifiche, le chiamate e i messaggi.

Android 15 introduce una nuova funzione per gli smartwatch

La fonte che ha rivelato l’arrivo di questa nuova funzione ha anche scoperto che tra le autorizzazioni presenti è disponibile anche una nuova che permette di modificare l’output audio dello smartphone. Dopo che è stata concessa la nuova autorizzazione, gli utenti potranno decidere in libertà dove riprodurre gli audio del telefono utilizzando il proprio smartwatch

La fonte in questione è Mishaal Rahman di AndroidAutority, ed ha scovato questa nuova autorizzazione nel codice di Android 15. Google, infatti, avrebbe deciso di introdurla in tutte le app che si occupano della sincronizzazione degli smartwatch Wear OS. Questa novità si nasconde nel codice con la denominazione “MEDIA_ROUTING_CONTROL”.

Abilitando questa nuova funzione gli utenti potranno scegliere dove ascoltare i propri audio con un paio di semplici click. Inoltre, il processo sarà disponibile senza mai interrompere la riproduzione stessa. Attualmente non è ancora noto quali saranno i dispositivi con Wear OS che supporteranno anche questa funzionalità, ma è certo che bisognerà attendere l’arrivo di nuovi aggiornamenti software per assistere al suo arrivo. Nel frattempo, le continue indiscrezioni online mettono in evidenza il continuo lavoro di Google nei confronti della beta di Android 15. Anche se per il momento l’azienda di Mountain View non ha rilasciato notizie ufficiali a riguardo.