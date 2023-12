Dopo 12 anni di attesa dall’uscita di GTA V, Rockstar Games ha finalmente svelato il primo trailer per GTA VI. Il nuovo capitolo della saga di Grand Theft Auto ha fatto immediatamente innamorare i fan che si sono riversati in rete per ammirare le prime immagini ufficiali del gioco.

La mole di utenti che ha visionato il filmato a livello globale è stata incredibile. Avevamo già indicato che il filmato è immediatamente diventato il video non musicale più visto su YouTube.

Tuttavia, a questo primato se ne sono affiancati altri due. Come condiviso su X (ex Twitter) il trailer di GTA VI ha infranto tre record ufficiali che sono stati certificati dal team del Guinness World Records.

The GTA VI trailer has broken three official records, including becoming the most watched video on YouTube in 24 hours for a non-music video.

Who else can't wait to head back to Vice City?

Read about all the records broken by clicking the picture 👇https://t.co/RvyCsIXtm2

— Guinness World Records (@GWR) December 6, 2023