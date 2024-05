Sembrerebbe che alcuni utenti hanno avvistato su Geekbench quello che sarà il probabile OnePlus Nord 4. Per il momento il dispositivo è stato identificato dalla piattaforma solo con la sigla interna CPH2621. Sembrerebbe che il modello monti lo stesso chip dell’OnePlus Ace 3V che sembrerebbe essere proprio la variante cinese del tanto atteso Nord 4.

Avvistato il prossimo dispositivo OnePlus Nord 4

Il chip è lo Snapdragon 7 Plus Gen 3 di Qualcomm. Grazie a quest’ultimo gli smartphone hanno raggiunto 1.875 punti nel test in single–core. Mentre per quanto riguarda il multi-core ha totalizzato 4.934 punti. Il database presenta anche 12 GB di RAM. Ma è plausibile ipotizzare che verranno rilasciate più varianti per questo modello OnePlus. Il nuovo Nord 4 sarà contraddistinto dalla presenta del sistema operativo Android 14 ed è piuttosto certo che il modello verrà personalizzato con la skin OxygenOS 14.

E non è tutto. Infatti, la scoperta del codice del nuovo smartphone OnePlus Nord 4 ha anche permesso di scovare alcuni ulteriori riscontri. Nello specifico si parla del sito della certificazione Eurofins. In questo caso si evince che il dispositivo presenta una batteria da 5.500 mAh, proprio come l’altro dispositivo OnePlus in uscita, l’Ace 3V. C’è però una differenza, nel caso del Nord 4 la velocità di ricarica massima è di 80 W e non 100.

Non è la prima volta che le varianti cinesi di alcuni smartphone presentino una ricarica più veloce. Eppure, il Nord CE 4, anche se di fascia inferiore e disponibile a livello mondiale, support a sua volta 100 W. Considerando quanto detto, questo dettaglio resta un piccolo mistero. Infatti, non è completamente da escludere che possa trattarsi di un errore di compilazione della documentazione. Quindi per avere maggiori dettagli a riguardo sarà necessario attendere maggiori sviluppi. A tal proposito, a breve potrebbero arrivare ulteriori ed ufficiali comunicazioni relative a questi ultimi smartphone in uscita (Ace 3V, Nord 4) da parte della stessa OnePlus.