Auto decappottabili: il motivo dietro il declino di un'icona

Sono ormai 20 anni che l’industria automobilistica sta assistendo ad un declino inesorabile di alcune delle auto che un tempo erano tanto amate: le decapottabili. Nei film sono sempre state sinonimo di viaggi on the road, di libertà, di vento tra i capelli e di divertimento, ma perché hanno perso il loro charme? Più che il loro charme, l’interesse nei loro confronti è calato a causa dei prezzi che hanno portato a sempre meno vendite. Nel 2004 le immatricolazioni erano pari a 908.000 auto, mentre nel 2023 queste si son ridotte a soli 290.000 veicoli. Un abbassamento netto.

Questo calo vertiginoso è evidente i principali mercati, a prescindere dal luogo che si vuol analizzare. Secondo il parere di Eric Haase, CEO di Jato Dynamics Germany, le auto cabriolet sono ormai diventate un prodotto molto di nicchia. Le loro produzioni sono sempre più complesse oltre che limitate. In parole povere sono divenute prodotti esclusivamente premium.

Prezzi più che raddoppiati per le auto decappottabili

In Germania, per fare esempi pratici, i prezzi delle decapottabili sono raddoppiati nel corso degli anni. Questi sono passati da 31.470 euro nel 2004 a 63.300 euro nel 2023. Tale incremento non è stato soltanto individuato nei Paesi europei, ma anche nel resto del globo. Nonostante il numero di modelli sul mercato sia rimasto invariato, le immatricolazioni sono diminuite drasticamente. Il calo in Germania, in venti anni, è stato del 57%. Non ci sono più auto decappottabili economiche e questo non ha fatto che velocizzare la diminuzione delle vendite.

Marche come Citroen, Ford e perfino Smart, una volta offrivano modelli accessibili, ma questi sono scomparsi dal mercato. Oggi, acquistare un’auto senza il tettuccio è un lusso che richiede parecchio denaro. Nel nostro Paese, la Top 5 delle auto cabrio più economiche disponibili sul mercato parte da 28.000 euro. Confrontando però i costi attuali con quelli del del passato, la differenza è più che evidente. Nel 2004, una Mercedes CLK poteva essere acquistata a 52.000 euro. Oggi? A circa 171.000 euro. I brand hanno abbandonato queste auto particolari. Anche la Peugeot aveva i propri modelli, ma adesso, se proprio si vuole una vettura “aperta” bisogna essere letteralmente ricchi.