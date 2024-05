Sono in arrivo una serie di interessanti novità per l’applicazione TV di YouTube. Lo scopo è quello di rendere la piattaforma video più completa e competitiva sul mercato. Google, come riportato da 9to5Google, ha intenzione di integrare la funzione Multiview su YouTube TV per Android. Questa novità sembra essere ina arrivo con mesi di anticipo rispetto al progetto principale.

YouTube TV integra una nuova funzione per la versione TV

Grazie alla nuova funzione Multiview gli utenti di YouTube potranno guardare in contemporanea fino a quattro live streaming preselezionati. In questo modo potranno evitare di perdere istanti preziosi della programmazione.

Una caratteristica molto importante di questa nuova funzionalità è che questa potrà essere utilizzata senza il supporto di hardware specifici. Infatti, a differenza di quello che accade con altre funzionalità, Multiview non ne ha bisogno visto che l’elaborazione viene gestita sui server di YouTube stessi. Questo accade perché il dispositivo non lo vede come due o quattro singoli, ma come un solo feed live.

Come accedere a questa funzione? Sui dispositivi Android gli utenti possono trovare Multiview recandosi nella scheda “Home”. Per accedere, una volta avviata l’app, basta toccare lo streaming desiderato. In questo modo sarà possibile effettuare lo switch tra gli audio cliccandoci su. Questo metterà in evidenza una cornice bianca che apparirà intorno alla finestra.

La funzione potrebbe, potenzialmente, migliorare la gestione dell’app YouTube TV e l’intera esperienza dei suoi utenti. C’è però anche una prospettiva meno negativa. Questa nuova funzionalità potrebbe rivelarsi un’aggiunta poco interessante e irrilevante rispetto all’utilizzo che gli utenti ne fanno della piattaforma di streaming. Solo i primi feedback da parte degli utenti potranno confermare una delle due opzioni possibili. In ogni caso, i continui aggiornamenti sono la prova dell’impegno di YouTube di migliorare i propri servizi non solo per la versione app, ma anche per la versione TV.