Whatsapp, sta arrivando una funzione che aspettavamo tutti da tempo

WhatsApp ha iniziato il rilascio di un aggiornamento significativo per gli utenti iOS, che trasformerà il modo in cui vengono gestite le condivisioni di foto e video sulla popolare piattaforma di messaggistica. Il nuovo aggiornamento permetterà agli utenti di iPhone di inviare immagini e video senza subire la compressione tipica dell’app, conservando così la loro qualità originale.

Whatsapp: addio finalmente ai file di bassa qualità

Questa modifica è particolarmente rilevante, considerando che la compressione dei contenuti multimediali è stata una caratteristica distintiva di WhatsApp fin dalla sua creazione. Originariamente, questa scelta era motivata da ragioni pratiche legate alle limitazioni delle connessioni mobile e dalla necessità di evitare che le dimensioni eccessive di foto e video occupassero troppo spazio sulla memoria degli smartphone o saturassero le reti dati.

Tuttavia, con l’evolversi della tecnologia, i dispositivi come gli iPhone hanno acquisito la capacità di scattare foto ad alta risoluzione e registrare video in 4K. Allo stesso tempo, le reti dati sono diventate più performanti e meno limitate in termini di traffico. Di conseguenza, WhatsApp ha deciso di aggiornare le sue funzionalità per adattarsi a queste nuove realtà tecnologiche.

Per utilizzare la nuova funzione, gli utenti potranno selezionare l’opzione “Documenti” dall’icona “+” in una chat. I file multimediali verranno trattati come normali documenti, senza essere sottoposti a modifiche o ridimensionamenti. Tuttavia, come conseguenza di questa novità, le immagini e i video non saranno più visualizzabili direttamente nella chat, ma richiederanno un click per avviarne la visualizzazione o riproduzione.

L’aggiornamento alla versione 23.24.73 di WhatsApp è già in distribuzione tramite l’App Store. Tra le altre novità della nuova versione, troviamo la possibilità di avviare chat vocali nei gruppi senza effettuare una chiamata, nuove indicazioni visive nelle chat per segnalare chiamate perse, in corso o completate, e la capacità di reagire a uno stato usando il proprio avatar. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di condividere immagini ad alta risoluzione tramite un’icona HD, fornendo agli utenti ulteriori opzioni per la condivisione di contenuti multimediali senza compromessi sulla qualità.