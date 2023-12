Dal 2007, 1Mobile ha svolto un ruolo chiave nel mercato delle telecomunicazioni come operatore virtuale, offrendo ai clienti un’opzione affidabile, chiara e semplice per le loro esigenze di comunicazione. La sua missione è stata quella di fornire servizi di alta qualità, mantenendo al contempo un approccio trasparente e orientato al cliente.

La chiarezza nelle comunicazioni è uno degli elementi fondamentali della filosofia aziendale, garantendo ai clienti una comprensione completa delle offerte disponibili e delle condizioni contrattuali. Per soddisfare le esigenze diverse degli utenti clienti, 1Mobile offre inoltre una vasta gamma di tariffe adatte a tutte le tasche. Che tu abbia bisogno di un piano voce, di dati, o di entrambi, ci sono opzioni su misura per ogni esigenza.

Vantaggi dello scegliere 1Mobile

1Mobile si basa sulla rete di Vodafone, identificata come la migliore rete mobile 4G in Italia. Questo garantisce agli utenti una connessione stabile, affidabile e performante, contribuendo a un’esperienza di comunicazione semplificata. La sua forza risiede anche nelle persone che compongono il suo team. La serietà e la competenza del personale assicurano un supporto affidabile e professionale per ogni cliente, rendendo l’esperienza complessiva positiva e soddisfacente.

I clienti di 1Mobile godono poi di una serie di benefici, tra cui velocità di navigazione dati superiori rispetto ad altri MVNO (Operatore Mobile Virtuale), tariffe vantaggiose su misura e una comunicazione semplice.

Promo Flash 220 XMas Edition

1Mobile presenta l’offerta Flash 220 XMas Edition, un’opportunità speciale dedicata ai nuovi clienti, proponendo un pacchetto vantaggioso con alcune condizioni importanti da tenere in considerazione. Sono in esso inclusi 220 GB per la navigazione, 90 messaggi e chiamate illimitate.

La promo è attivabile esclusivamente per i nuovi utenti al prezzo speciale di 4,99€ al mese per il primo mese. Dal secondo mese, il costo mensile sarà di 9,99€. Si avvisa però che l’attivazione può essere effettuata fino al 15/12/2023. Per le SIM attivate con portabilità, il passaggio deve essere completato con successo entro il primo rinnovo o entro 30 giorni dall’attivazione della SIM.

La promozione Flash 220 XMas Edition si rinnova automaticamente ogni mese. Il traffico non utilizzato nel mese corrente non è cumulabile con quello del mese successivo. Esso è illimitato, ma soggetto a un uso lecito e corretto. I GB di internet inclusi nel pacchetto sono, inoltre, validi per il traffico in Italia e nell’Unione Europea, secondo la regolamentazione europea. In caso di superamento della soglia massima di dati disponibili, è possibile continuare a navigare al costo di 0,50 € ogni 100 MB, con scatti anticipati di 100 KB.