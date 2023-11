L’operatore semivirtuale Very Mobile offre ai propri clienti l’iniziativa Porta un Amico in Very, che consente di ricevere fino a 100 euro invitando nella famiglia dell’operatore amici e conoscenti. Dopo che il nuovo utente avvia la nuova SIM Very, sia lui che colui che ha generato l’invito riceveranno immediatamente una ricarica omaggio di 5 euro. Inoltre, se il nuovo utente proviene da PosteMobile o anche CoopVoce, entrambi riceveranno altri 5 euro.

Very Mobile è un servizio che sfrutta la rete WindTre. I clienti possono usufruire gratuitamente del servizio VoLTE e, di recente, anche del nuovo servizio Wi-Fi Calling, che è disponibile anche con linee di rete fissa degli altri operatori. L’iniziativa Porta un Amico in Very è sicuramente un’opportunità interessante per risparmiare sulla propria spesa telefonica e avere vantaggi pazzeschi esclusivi.

Quest’iniziativa consente ai clienti del semivirtuale del gruppo CK Hutchison di invitare amici e conoscenti a passare a Very Mobile. In cambio, sia il cliente invitante ricevono delle ricariche omaggio, che possono essere utilizzate per pagare il rinnovo mensile della propria offerta. È importante sottolineare che queste ricariche non hanno alcuna scadenza e hanno priorità di consumo rispetto in confronto alle ricariche.

Per invitare i propri amici, bisogna accedere all’app dell’operatore e aprire la sezione dedicata a Porta un Amico in Very. Qui, si può condividere il proprio codice amico con il nuovo potenziale cliente attraverso il canale di comunicazione che si preferisce.