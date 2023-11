Preparatevi a dire addio per sempre al digitale terrestre che presumibilmente, entro il 2024, sarà sostituito definitivamente dalla tecnologia 5G Broadcast.

Quest’ultima rappresenta, a tutti gli effetti, una vera e propria evoluzione tecnologica, in quanto si propone di trasmettere contenuti audiovisivi, in modo molto più efficiente e in maniera simultanea su un gran numero di dispositivi compatibili con il 5G.

In questo modo si garantirà agli utenti un servizio non solo qualitativamente maggiore, ma anche molto più stabile.

5G Broadcast, il suo debutto ufficiale

La tecnologia 5G Broadcast può essere quindi pensata come la quinta generazione del settore tecnologico mobile, impegnata nella distribuzione dei contenuti audiovisivi creati dalle reti televisive.

Essa farà il suo debutto ufficiale in occasione delle Olimpiadi estive che verranno svolte a Parigi e degli Europei di calcio che si terranno in Germania, entrambi nel 2024.

Fino a giungere nel 2025 e nel 2026, con il Giubileo e le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina, quando, tale tecnologia, sarà ormai completamente radicata ed utilizzata.

Quindi, almeno per la sua fase iniziale, la 5G Broadcast sarà utilizzata, in modo particolare, per la trasmissione di eventi di una certa rilevanza sociale e culturale, come quelli che abbiamo appena citato. Per poi estendere pian piano il suo livello di diffusione anche sulle maggiori reti televisive. Si tratterà quindi di una trasmissione da “uno a molti” che però non richiederà il possesso di una SIM per poterne usufruire (in quanto stiamo parlando anche di dispositivi mobili), ma solamente di un modem compatibile.