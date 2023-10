Il tuo attuale operatore telefonico ha perso la qualità dei servizi? La tua tariffa è stata aumentata a causa dell’inflazione? Cerchi una nuova offerta che ti possa dare tantissimi vantaggi spendendo poco? Ti consigliamo di passare a Very Mobile. Una promozione molto allettante è disponibile sul sito e in store. In essa sono inclusi tantissimi giga con cui potrai navigare ad una velocità incredibile e senza preoccuparti che possano finire prima della scadenza del mese.

Parliamo in particolare della Super Flash di questo mese che ti offrirà la sicurezza di una copertura eccezionale, ovunque tu vorrei essere, grazie all’appoggio sulla rete WindTre. Scegliere Very Mobile significa affidarsi ad un gestore sicuro e totalmente trasparente: il suo portafogli di tariffe è esattamente come descritto e non contiene alcun costo nascosto.

La fantastica promozione Super Flash di Very Mobile

Super Flash ti permetterà di mantenere il tuo numero e soprattutto di risparmiare una cifra considerevole sulle spese mensili. L’offerta è disponibile per i clienti Fastweb, CoopVoce, PosteMobbile, Iliad e molti altri.

La qualità di connessione è pazzesca grazie alla copertura del territorio del 99,7% data da WindTre. Oltre ai giga, avrai a disposizione ulteriori vantaggi che ti permetteranno di contattare quando vorrai, chi vorrai. La cosa migliore della promozione è sicuramente il prezzo che ammonta a soli 5,99€ mensili. In essa sono inclusi 120 giga, chiamate senza limite verso qualsiasi numero sia mobile che fisso nazionale e anche messaggi infiniti.

Il costo di attivazione è nullo, così come quello della spedizione della tua nuova SIM, che ti verrà recapitata direttamente a casa. Non ci saranno alcune sorprese indesiderate e potrai contare sulla rete 4G. Per qualsiasi problema, avrai a disposizione l’assistenza clienti di Very Mobile, che risolverà in un attimo il tuo dilemma.

In questa incredibile promozione vi sono anche i servizi gratuiti come l’hotspot, il Ti ho cercato e anche il RingMe. Come se questo non fosse abbastanza, nel caso avessi in programma un bellissimo viaggetto in Europa, non dovrai preoccuparti perché avrai anche a disposizione 5,5 giga, minuti e SMS. In caso di incertezza o ripensamenti, l’offerta può essere annullata in modo totalmente gratis attraverso l’applicazione dell’operatore o anche chiamando il 1929.