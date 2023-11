Se state cercando un prodotto che vi permetta di tenere sotto controllo l’interno della vostra casa mentre siete al lavoro o fuori per svago, abbiamo il prodotto giusto che fa per voi.

Sulla piattaforma Amazon è disponibile la videocamera da interni marca D-Link ad un prezzo davvero molto interessante. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

D-Link videocamera da interno ad un prezzo super

La videocamera in questione dispone di moltissime funzionalità motorizzate di panoramica e inclinazione, con copertura di 340 ° in orizzontale e 90 ° in verticale per coprire un’intera stanza in Full HD a 1080p. Permette anche di salvare le immagini sul tuo smartphone tramite l’app mydlink o registra video in locale su scheda microSD, grazie allo slot integrato o nel cloud, grazie all’abbonamento mydlink in versione gratuita o a pagamento.

Potete ascoltare cosa succede nelle stanze e parla tramite il tuo dispositivo mobile. Archivia video attivati ​​da movimenti e suoni per 24 ore con pacchetti di registrazione a pagamento opzionali che archiviano i video fino a un massimo di 30 giorni.

La sezione Scene dell’app mydlink ti consente di accendere o spegnere facilmente più dispositivi e impostare avvisi di rilevamento quando sei a casa, fuori casa o mentre dormi. Insomma, il prodotto perfetto anche per controllare i nostri amici pelosi quando sono a casa da soli. Il tutto per soli 22.16 euro seguendo questo link.