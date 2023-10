Google Play Protect, ora proteggerà così gli utenti dalle app DANNOSE

La cautela non è mai troppa, soprattutto quando si usa uno smartphone o un qualsiasi dispositivo in grado di scaricare contenuti dal web. Allo stesso tempo però bisogna stare attenti anche a quello che c’è all’interno dei rispetti store, ed è per questo che Google è sempre sul pezzo.

Se volete proteggere il vostro smartphone dai malware di ogni genere, è necessario conoscere la natura dell’applicazione che state per scaricare, se sia dannosa o meno. Indipendentemente dal metodo che utilizzerete per installare il contenuto, bisogna tenere dritte le antenne, anche quando si tratta del Play Store. Per diventare ancora più efficace sotto questo aspetto, Google sta implementando un nuovo tipo di scansione avanzata in tempo reale prima che avvenga l’istallazione vera e propria di un’applicazione.

Google Play Protect avanza, novità in arrivo per beccare le app dannose

Gli sforzi dell’azienda americana sono stati aumentati proprio al fine di rilevare tutte le minacce in tempo reale. Il tutto avverrà con una particolare scansione grazie al servizio Google Play Protect. Ogni volta che vi accingerete a scaricare sul vostro smartphone un contenuto, verrete avvisati in merito alla sua sicurezza o alla sua potenziale pericolosità.

Tutto questo in realtà già avviene sui dispositivi Android, ma adesso le cose stanno per cambiare. Google Play Protect fino ad ora ha agito in merito ad alcuni dati già esistenti che riuscivano a contrassegnare l’applicazione come dannosa o attendibile. C’erano infatti alcuni titoli sui quali non veniva effettuato alcun tipo di controllo, mentre ora lo smartphone vi consiglierà una scansione prima di qualsiasi installazione.

L’applicazione a quel punto verrà sottoposta ad una valutazione molto attenta e con un’analisi delle minacce in tempo reale.