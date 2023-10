Queste nuova truffa è PERICOLOSA, ha svuotato i conti in banca

Le truffe purtroppo sono sempre dietro l’angolo e bisogna stare molto attenti soprattutto quando implicano nomi molto pesanti. Una truffa creata ad arte infatti si serve sempre del nome di grandi aziende, tentando di essere quanto più convincente possibile. Questo è ciò che in genere accade, con le banche che vengono così defraudate in poco tempo visto che gli utenti, notando il nome di un’azienda molto famosa con la quale magari hanno un account registrato, cadono nel tranello.

Da diverse ore si sta discutendo di una nuova trappola che sta girando tramite i messaggi di posta elettronica. Più persone si sono ritrovate improvvisamente davanti ad una richiesta di Disney+, in realtà risultata fin da subito fittizia. Stare attenti è fondamentale e per farlo bisogna dare un’occhiata ai principali parametri che possono aiutarvi a capire che siete di fronte ad una truffa.

Disney+ implicata in una truffa: la famosa piattaforma vede il suo nome usato indebitamente

Come potete leggere qui in basso, c’è un messaggio che in inglese chiede agli utenti che lo ricevono di aggiustare le informazioni di pagamento. È proprio questo il trucco che i truffatori stanno utilizzando per costringere, anzi indurre, i poveri utenti a concedere le proprie informazioni bancarie. State quindi molto attenti e se trovate questo messaggio, eliminatelo senza trasmetterlo ad altre persone:

“ADJUST YOUR BILLING DETAILS

We are having trouble processing your transaction . To make sure you don’t lose access to your account , please adjust your billing details.

ADJUST YOUR BILLING DETAILS

We are always here to help. For any questions, please visit our Help Center.”