Siamo quasi arrivati alla fine di ottobre e per questo motivo l’operatore telefonico WindTre ha già deciso cosa proporre per il prossimo mese. A novembre, in particolare, l’operatore ha deciso di prorogare la disponibilità del suo attuale catalogo che contiene una valanga di offerte strepitose, sia per quanto riguarda la rete fissa sia per quanto riguarda la rete mobile.

WindTre sta per prorogare fino a novembre il suo vasto catalogo di offerte

L’operatore telefonico italiano WindTre tra pochi giorni prorogherà la disponibilità del suo attuale catalogo di offerte. Questo significa che anche a novembre gli utenti potranno attivare una delle fantastiche offerte proposte dall’operatore. Come già detto in apertura, si tratta sia di offerte di rete sia di offerte di rete fissa.

In particolare, tra le super offerte di rete mobile ricordiamo le offerte riservate per tutti gli utenti con una età inferiore ai 30 anni e con una età superiore ai 70 anni. Questi utenti potranno ancora attivare la super offerta denominata per l’appunto WindTre Super 5G. Quest’ultima include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati validi per navigare anche con connettività 5G. L’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e 200 SMS verso tutti. Per avere tutto questo, sarà necessario sostenere un costo di 9,99 euro al mese.

Ricordiamo inoltre che, come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, saranno disponibili anche le offerte WindTre Start 5G e WindTre Full 5G. La prima offerta include 100 GB in 5G, minuti senza limiti verso tutti e 200 SMS ad un costo di 12,99 euro al mese. La seconda offerta include invece 200 GB in 5G, minuti illimitati verso tutti, 50 minuti verso alcuni paesi stranieri e 200 SMS verso tutti ad un costo di 14,99 euro al mese.