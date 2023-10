Il team di Nubia sta lavorando alla nuova generazione di flagship. In particolare, sono attese due serie molto importanti per il produttore. Da un lato ci sarà la nuova famiglia top di gamma Nubia Z60 mentre dall’altro la nuova generazione di smartphone da gaming Red Magic 9.

Il nuovo report redatto da GSMChina ci permette di conoscere alcuni dettagli dei device in arrivo. Secondo le indiscrezioni, la famiglia Nubia Z60 arriverà molto presto e sarà composta da tre modelli. La versione Z60 base sarà accompagnata dalla Ultra e anche dalla variante Fold.

Al momento non si conosce molto dei tre flagship e, grazie a questa anticipazione, possiamo scoprire più da vicino alcune delle loro caratteristiche tecniche. In particolare possiamo analizzare i numeri di modello di questi device.

Nubia presenterà entro fine anno tantissimi flagship tra cui tre modelli per la famiglia Z60 e il nuovo smartphone da gaming Red Magic 9

All’interno del database IMEI, è apparso recentemente uno smartphone con il numero di modello NX801J. Questo codice sembra associato al Nubia Z60 Fold che sarà il primo telefono pieghevole dell’azienda. Trattandosi di un device di fascia altissima, ci aspettiamo la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 per garantire le massime performance.

Il pieghevole sarà accompagnato anche dal Nubia Z60 Ultra, una versione potenziata dello Z60. Purtroppo non è chiaro se i due device condivideranno la data di uscita ma, quasi certamente, ci saranno elementi della scheda tecnica in comune come il SoC e le memorie.

Il Nubia Z60 sarà caratterizzato dal numero di modello NX715J e il possibile debutto è previsto per dicembre in Cina. Il device sarà caratterizzato dal supporto alla ricarica rapida a 80W e ha già ottenuto le principali certificazioni per la commercializzazione.

Infine, l’ultimo device apparso nei database di Geekbench e Wi-Fi Alliance è il Red Magic 9. Questo dispositivo è caratterizzato dal numero di modello NX769J e sarà spinto dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Appartenendo alla famiglia Red Magic, ci aspettiamo soluzioni tecniche e hardware ottimizzate per il gaming mobile.

Tra queste ci saranno sicuramente l’interfaccia utente MyOS 14 basata su Android 14. A supporto ci sarà un display ad alta risoluzione e ad alto valore di refresh rate e memorie veloci per sfruttare il SoC Qualcomm. Infine, ci aspettiamo una fotocamera principale da 35 mm dotata di un sensore da 1 pollice. Sul frontale, la fotocamera selfie sarà integrata sotto il display.