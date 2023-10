L’universo è un mondo così vasta da richiedere un continuo impegno per riuscire a studiarlo e conoscerlo meglio. La Nasa continua ad ampliare i propri progetti, oltre che le proprie ambizioni, con una vasta gamma di innovazioni che prevedono una spesa di progettazione di circa 2 miliardi di dollari. Le prime sperimentazioni sono già in fase di progettazione a Mountain View nella Silicon Valley, presso l’Ames Research Center. Il complesso, già noto per la sua importanza sta per diventare il luogo di nascita di nuove tecnologie all’avanguardia.

Inoltre, le società di sviluppo UC Berkeley ed SKS Partners hanno portato avanti una proficua collaborazione con lo scopo di creare, quello che poi è stato chiamato, il Berkeley Space Center, vicino San Jose, presso il NASA Research Park. I due istituti hanno dichiarato che l’importante joint venture du cui fanno parte sia completamente dedicato alla scoperta tecnologica in diversi campi scientifici che partendo dell’astronautica arrivino anche all’informatica quantistica, agli studi di scienze sociali e a quelli climatici.

Nuovi progetti per la NASA

Gavin Newsom, Governatore della California si è dichiarato estremamente entusiasta per i nuovi cambiamenti in arrivo. In un suo intervento ha affermato che l’innovazione partita dalla California non si limiterà solo alla Terra. Infatti, sono molti i sostenitori dell’ambiziosa impresa, che sperano che il centro spaziale diventi sede di importanti tecnologie che riguardino un’ampia gamma di settori.

Carol Christ, dell’UC Berkeley, ha messo in evidenza come il progetto rappresenti una vera e fruttuosa opportunità. Infatti, il progetto, senza precedenti, coinvolge anche una serie di studenti e docenti, oltre che un vasto pubblico di riferimento, con cui sarà possibile interfacciarsi.

Durante l’intera realizzazione del progetto non è stato trascurato alcun dettaglio. Infatti, tra le diverse attività, sono anche previsti diversi tipi di laboratori che permettono di accedere ad una grandissima varietà di esperimenti. Inoltre, è prevista la costruzione di diverse tipologie di strutture e sale. Tra queste troviamo sale conferenze, strutture accademiche, ma anche alcuni servizi di vendita al dettaglio.

Il direttore del centro Ames Research Center della NASA al Moffett Field di Mountain View, Eugene Tu ha dichiarato che questo progetto rappresenta un’enorme opportunità per la NASA. Questa partnership, infatti, si basa su un grandissimo potenziale che potrebbe essere utilizzato come base per permettere alla ricerca mondiale di avanzare in vari ambiti. Dall’aviazione, allo spazio, fino ad arrivare agli studi quantistici, tutto ciò fa parte di un progetto che ha come scopo ultimo quello di migliorare anche la vita sul nostro Pianeta.