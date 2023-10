Nubia ha presentato ufficialmente in Cina lo smartphone Z50S Pro lo scorso luglio. Tuttavia, in queste ore, il produttore ha rilasciato anche una nuova versione che aumenta la memoria disponile per gli utenti.

Nel momento in cui è stato lanciato, il device presentava 16GB di RAM e 1TB di memoria interna. A distanza di tre mesi dal debutto, ecco arrivare la variante dotata di 24GB di RAM e 1TB di storage interno.

Il prezzo fissato dal produttore in Cina è di ¥4.699 pari a circa 610 euro al cambio attuale. Il Nubia Z50S Pro è disponibile per l’acquisto sui principali store Cinesi in pre-ordine, con le prime spedizioni che partiranno dall’11 ottobre.

Nubia Z50S Pro si rinnova e arriva una nuova versione, esclusiva per la Cina, dotata di una memoria RAM di gran lunga maggiore

Non è chiaro il motivo che ha portato Nubia a questa scelta, ma il tutto potrebbe essere legato alla volontà di adeguarsi alla concorrenza. Infatti, tutti i principali flagship sono dotati di 24GB di RAM e il brand non poteva essere da meno.

Ricordiamo che il Nubia Z50S Pro è caratterizzato da un display OLED da 6.78 pollici dotato di risoluzione 1.5K e un refresh rate a 120Hz. Sotto la scocca trova spazio un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 affiancato da memorie RAM LPDDR5x e memoria interna di tipologia UFS 4.0.

Il comparto fotografico è caratterizzato da un sensore Sony IMX800 da 50MP con OIS, una fotocamera ultrawide da 50MP e infine un teleobiettivo da 8MP. La fotocamera frontale, invece è da 16MP. Infine, la batteria da 5.100mAh supporta per la ricarica rapida a 80W e garantisce un’ampia autonomia.