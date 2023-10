Xiaomi sembra sempre più intenzionata a mandare in pensione l’interfaccia utente proprietaria. Nel corso delle prossime settimane, la MIUI verrà definitivamente sostituita lasciando il posto ad una nuova interfaccia, sempre basata su Android.

Le indiscrezioni a riguardo di questo cambiamento storico si stanno facendo sempre più insistenti. Stando ad un nuovo report, possiamo scoprire anche quale sarà il nome della nuova interfaccia di Xiaomi. Il brand cinese poterà al debutto la HyperOS che non sarà solo un rebrending della MIUI ma una vera e propria rivoluzione.

Attualmente, la MIUI è presente su tutti i dispositivi Xiaomi, Redmi e Poco ed è giunta alla versione 15. Tuttavia, presto le cose cambieranno e i primi dispositivi a poter contare su HyperOS potrebbero essere i nuovi Xiaomi 14.

Xiaomi manda in pensione la MIUI con la nuovissima interfaccia proprietaria HyperOS che debutterà sui prossimi Xiaomi 14

Infatti, in queste ore sono trapelati alcuni dettagli sull’interfaccia utente, a conferma che i lavori sono ad uno stato avanzato dello sviluppo. Gli analisti ritengono che Xiaomi fornirà ancora più possibilità di personalizzazione agli utenti, a partire dalla schermata di sblocco passando per la home dove sarà possibile selezionare vari orologi e widget.

Gli utenti potranno anche selezionare il font da utilizzare e le dimensioni dei caratteri per creare un’esperienza d’uso su misura. Non mancheranno cambiamenti anche al centro di controllo per gestire le funzioni del device. In questo caso, le impostazioni saranno più snelle rispetto alla MIUI per facilitare la navigazione e la selezione.

Al momento, tutte le informazioni sulla HyperOS di Xiaomi devono essere considerate come indiscrezioni. La nuova interfaccia utente è certamente in fase di test e molte cose potrebbero ancora cambiare prima dell’adozione finale.

Il debutto della HyperOS avverrà sui nuovi Xiaomi 14 il prossimo 27 ottobre. I device saranno presentati in Cina e solo in seguito arriveranno nel resto del mondo. Lo stesso accadrà anche per l’interfaccia utente che gradualmente sostituirà la MIUI nel corso del 2024.