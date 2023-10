Il lancio della famiglia Xiaomi 13T ha creato una situazione paradossale nella lineup del produttore cinese. La serie è composta da due modelli, la versione base e la variante Pro, rispettivamente spinti dai SoC MediaTek Dimensity 8200 Ultra e Dimensity 9200+.

Nonostante le ambizioni da flagship, i due modelli si posizionano un gradino più in basso rispetto alla famiglia Xiaomi 13. I device top di gamma del brand sono stati presentati ad inizio anno e sono spinti dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Tuttavia, per la famiglia Xiaomi 13T, il produttore ha promesso un supporto software più ampio rispetto alla serie 13. Si parla di ben 4 major update per il sistema operativo Android e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza. Per tutti i device Xiaomi 13, invece, il supporto garantito dal brand è di 3 anni di major update Android e sempre 5 anni di aggiornamenti di sicurezza.

I SoC MediaTek fanno un salto di qualità e con la famiglia Xiaomi 13T possono garantire un supporto software estremamente longevo

Ne consegue che i device che equipaggiano il SoC Mediatek potranno godere di un supporto software da parte del produttore rispetto ai modelli con chipset Qualcomm. Inoltre, altro elemento molto particolare, i nuovi Xiaomi 13T possono vantare il supporto software più lungo in assoluto da parte del produttore, perfino più lungo dei flagship.

Si tratta di una bella vittoria per MediaTek che può garantire una longevità maggiore dei propri device e aggiornamenti in grado di mantenere alte le prestazioni sul lungo periodo. Il chipmaker è stato per anni oggetto di critiche proprio per via del limitato supporto software, ma adesso la situazione si ribaltata nel confronto con il principale competitor di settore.