Quanti di voi sono abituati a ricaricare lo smartphone durante la notte? scommettiamo moltissimi, e vi assicuriamo che di base l’operazione è assolutamente consigliata, sopratutto con le ultime protezioni software installate dai vari produttori, che facilitano una procedura che in passato avrebbe potuto danneggiare la batteria stessa.

Il problema alla base è un altro, sono più che altro le erronee abitudini dei singoli consumatori, che si ritroverebbero a voler ricaricare lo smartphone andando ad inserirlo in spazi non consoni ad una simile operazione, come può essere ad esempio il portarlo con sé sotto le coperte, o ancora peggio sotto il piumone.

Smartphone, ricarica notturna consigliata, ma fate attenzione

Uno spazio così ridotto è tutt’altro che benevolo per la salute dello smartphone, infatti durante la ricarica si scalda moltissimo, e non avendo aria a sufficienza per disperdere il calore attraverso la superficie, rischia di ritrovarsi in una situazione tutt’altro che positiva: andrebbe a riscaldarsi sempre di più, tanto da addirittura fondere la batteria o incendiarsi completamente.

Il consiglio è uno solo: se volete ricaricare lo smartphone durante le ore notturne potete farlo benissimo in sicurezza, infatti basterà mettere il dispositivo sul comodino o eventualmente sul pavimento, in modo che durante il processo di ricarica possa aerarsi correttamente respirando il più possibile. Il discorso vale con qualsiasi smartphone in commercio, sia esso con sistema operativo Android o iOS, Samsung o Apple.