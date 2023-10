Non molti giorni fa la Apple ha modificato la lista dei suoi prodotti obsoleti aggiungendo un dispositivo, ormai considerato vintage, che sicuramente vi sorprenderà. Si tratta dell’Apple Watch prodotto nel 2015 e anche del modello successivo.

Sul sito web della Apple, infatti, è possibile consultare l’intera selezione di prodotti nella categoria vintage dove comparirà anche l’Apple Watch Series 1. La società categorizza in tal modo tutti i prodotti che non sono più venduti dai 5 ai 7 anni. Cosa cambia se si possiede uno di questi dispositivi? Nel caso in cui ci fosse bisogno di un supporto questo sarebbe limitato, le riparazioni sono ancora possibili ma tuttavia più difficili a causa della scarsità della presenza delle parti di ricambio.

Perché gli Apple Watch Series 1 e 2 sono ormai obsoleti

Considerare un prodotto vintage creato nel 2016 può sembrarci davvero strano e farci sentire piuttosto “vecchi”, ma così funziona la politica dell’azienda. Gli Apple Watch Series 1 e 2 furono annunciati nello stesso momento, precisamente nel mese di settembre 2016. Se però la Series 2 fu bloccata dopo un anno dal lancio, la 1 invece è rimasta più a lungo disponibile come opzione per l’acquisto più economica. La Series 1 sostituì il primissimo Apple Watch, proponendo un hardware praticamente identico, ma un chip molto più veloce. La Series 2, invece, era stata implementata con l’aggiunta di un display dai colori più definiti e più luminoso, da una maggiore resistenza a contatto con l’acqua e anche dall’introduzione del GPS.

Fino al 2020, entrambe le serie avevano anche ricevuto gli aggiornamenti; infatti, l’ultimo software disponibile è compatibile per tali modelli è il watchOS 6. Questo vuol dire che chi ha ancora la fortuna di possedere dispositivi perfettamente funzionanti, non hanno possibilità di aggiornarli e migliorarli. Sicuramente ben presto verranno aggiunti alla categoria vintage atri device. Anche considerando il fatto che non molti giorni fa sono stati lanciati differenti modelli sia per l’Apple Watch che per l’iPhone.