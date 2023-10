Play Store di Google pieno di app e giochi a pagamento gratis

Oggi gli utenti Android possono scaricare dal Play Store app e giochi a pagamento ma gratis. Proprio a tal proposito abbiamo dei consigli da dare ai nostri lettori. Il primo è sicuramente quello di procedere quanto prima al download evitando dunque di trovare improvvisamente i titoli di nuovo a pagamento, restando con un pugno di mosche.

Il secondo consiglio, molto importante e per alcuni inaspettato, è quello di scaricare tutte le applicazioni che troverete nella lista. Se vi state chiedendo il perché, la risposta è presto data: facendo così, potrete averli gratis per sempre. In poche parole, scaricando anche i contenuti che non interessano, potrete cancellarli subito dopo. Questo però non vi vieterà di scaricarli magari tra un anno con lo stesso account di Google ma sempre gratis, anche se saranno tornati a pagamento.

Tutti gli utenti Android che vogliono scaricare gratis questi titoli, possono farlo adesso

Anche oggi gli utenti Android possono procedere al download di tanti titoli a pagamento direttamente dal Play Store. Esatto, non si tratta di apk esterne da scaricare tramite web, ma di contenuti ufficiali del famoso market di Google. Per procedere al download non dovrete fare altro che cliccare sui link in prossimità di ogni titolo. Ecco la lista completa: