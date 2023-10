Ricaricare lo smartphone di notte è pericolosissimo

Gli utenti che fanno sempre la stessa domanda dovrebbero ottenere sempre la stessa risposta, soprattutto nel caso della ricarica di uno smartphone durante la notte.

Il quesito è il seguente: “Cosa succede se ricarico il mio smartphone durante la notte per più ore?“. A quel punto bisognerebbe fare un discorso molto chiaro: non succede proprio nulla, soprattutto se avete uno smartphone di nuova generazione.

Smartphone in carica durante la notte, cosa succede realmente e a cosa bisogna stare attenti

Ad oggi i dispositivi sono ormai ottimizzati per ricaricarsi fino alla fine e poi scaricare delle piccole percentuali di batteria ricaricandole senza neanche farvene accorgere. In poche parole lo smartphone arriverà al 100% e una volta raggiunto il completamento, scenderà di continuo ad esempio a 99,8%, ricaricandosi subito dopo. In questo modo non si manderà sotto sotto stress la batteria, tenendola carica e sicura.

Quello che vi consigliamo, se siete soliti tenere lo smartphone in carica per tante ore, è di non utilizzare un caricabatterie superveloce. Evitate in questi casi la ricarica wireless e utilizzate un trasformatore da massimo 20W. Se invece siete soliti caricare il vostro smartphone quanto basta, spingendovi ad un un massimo di un paio d’ore, andrà bene un qualsiasi caricabatterie veloce.

Quello a cui bisogna stare veramente attenti è dove si appoggia lo smartphone quando si ricarica durante la notte. Consigliamo un piano solido, in grado di trasmettere freschezza al telefono. È sconsigliato categoricamente di caricarlo sul letto in quanto la temperatura raggiunta andrebbe a logorare la batteria. In alcuni casi si potrebbe andare incontro a situazioni molto pericolose.