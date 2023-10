Il team di Ironhide Game Studio ha confermato che Junkworld è ufficialmente disponibile per Apple Arcade. Il tower defense strategico ambientato in una mondo post apocalittico sarà giocabile in esclusiva solo su iPhone, iPad, Mac e Apple TV.

Per potersi divertire con le strambe missioni di Junkworld sarà necessario avere un abbonamento ad Apple Arcade al costo di 4,99 € al mese. Oltre al nuovo titolo di Ironhide Game Studio, gli abbonati potranno contare su altri 200 giochi con un catalogo in continua evoluzione. Tra i titoli realizzati da Ironhide possiamo segnalare: Iron Marines, Legends of Kingdom Rush, Kingdom Rush Vengeance e Kingdom Rush Frontiers.

I giocatori si troveranno di fronte a sfide epiche unite ad un gameplay affascinante e, soprattutto, all’umorismo tipico di Ironhide. Bisognerà comandare un clan di scavenger impegnati a cercare risorse in lande desolate e inospitali come deserto arido e una palude radioattiva.

Junkworld è un nuovo titolo tower defense strategico con ambientazione post apocalittica, disponibile in esclusiva su Apple Arcade

Tuttavia, il clan comandato dal giocatore non sarà l’unico e spesso ci si troverà a fronteggiare nemici. Le battaglie saranno sempre ricche di azione e i giocatori dovranno posizionare le proprie torri in modo strategico per resistere alle varie ondate.

Sarà possibile utilizzare carte tattiche con unità speciali e gadget oltre che addestrare eroi dall’aspetto bizzarro per superare le sfide. Solo utilizzando le combinazioni migliori si potranno combattere le varie ondate e sopravvivere.

Tra le caratteristiche principali del gameplay troviamo oltre 40 carte potenziabili tra cui troviamo 16 TORRI con skill speciali, 16 TATTICHE pronte per l’utilizzo e 9 EROI da schierare.

La longevità di Junkworld è assicurata da 80 stage della campagna e 75 missioni speciali a cui si aggiungono anche 70 Side Quest. In totale ci saranno oltre 30 tipologie di nemici diversi per garantire sempre un gameplay divertente e mai ripetitivo.